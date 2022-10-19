受經濟拖累 66民主黨新人今年連任難

2018年在愛阿華州翻轉共和黨的民主黨眾議員艾克斯尼，今年想要連任，難度加大。（美聯社）

66名民主黨 新人在2018年選舉脫穎而出，奪取41個共和黨 在國會眾議員的席次，讓民主黨國會選情翻轉，但2020年共和黨再奪回14席，今年因為拜登政府經濟表現欠佳，11月期中改選民主黨選情大受衝擊，這些「新人」的選情陷入苦戰。

2018年國會選舉對民主黨有利，一大原因是選民對川普 的執政風格很不放心，如今轉為選民對拜登無法壓低通貨膨脹的不滿，當年勇奪共和黨長年盤據席次的愛阿華州主黨新人艾克斯尼(Cindy Axne)要再連任，照樣喊出「華府政客吵不停」的口號，埋單的選民可能不多。

受經濟疲弱影響，新澤西州民主黨眾議員馬林諾斯基今年連任之路，困難重重。（美聯社）

今年對民主黨不利還有另一因素。許多共和黨主政的州，趁2020年人口普查結果出爐，重畫選區，畫成有利共和黨的「選民分配圖」。

民調專家左格比(John Zogby )說，通膨在40年高點，「這可是影響每個人的事，誰執政誰負責，競選時，你再怎麼強辯或怪罪別人，都沒用。」

4年前，在搖擺選區翻轉民主黨選情的主力是大學畢業、郊區中產階級、女性和年輕選民，這些選區的民主黨議員今年要連任，川普牌顯然難以再奏效 ── 即使2024年川普復出的機率不是沒有。

但是2017到2021年任民主黨全國委員會主席的裴瑞茲(Tom Perez)仍認為2018年加入國會的民主新銳，仍有奮力一搏的機會，「這批人的共同點是，很能幹、很有成就，博得選區裡各色選民的信任。」

密西根州民主黨眾議員史洛特欽曾以新人之姿擊敗對手，但今年連任並不看好。（Getty Images）

現任「21世紀美國橋梁」超級政治行動團體共同副主席的裴瑞茲說，儘管局勢不妙，他仍看好民主黨二連任候選人，因為相對於「極端政見」的對手，這批民主黨人的綜合評比好太多了。

但是2020年共和黨搶回的14席當中，民主黨新人的席次有12個，還在拜登打敗川普的同時發生，表示新人的作戰能力畢竟有限，下個月，共和黨若能總席次再增5席，民主黨就要痛失議長寶座了。

根據美聯社報導，民主黨可能連任不成的，除了上述艾克斯尼，還有密西根州的史洛特欽(Elissa Slotkin)、新澤西州的馬林諾斯基(Tom Malinowski )、維吉尼亞州的盧瑞雅(Elaine Luria)。