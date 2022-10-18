新聞分析／7常委因年齡微調 為習長期執政布2棋

國際評論認為習近平以意識形態為指導原則，不利中國經濟發展增長。圖為習近平16日在北京出席中共20大會議。(Getty Images)

中共 中央領導層的年齡段，反映出既有人事妥協的無奈、也有備選人年齡偏高的無奈，那是在習近平 連任中共中央總書記的核心安排下，下出的一盤連任和升任無奈棋局，卻最終為習近平長期執政布下兩枚重要棋子。

即將卸任的中共最高領導層中央政治局七常委，加上另外18名中央政治局委員，是以「五○後」為主幹的，那是中共19大時人事布局的留憾，卻又成了中共20大人事布局的難題。

中共20大最高領導層以不變為主，即七常委體制不變，主要組成人員不變。所以形成了年齡偏高的局面，有意見認為備選名單平均年齡高於中共19屆政治局常委，是不爭的事實。

中共19大選出的19屆中共中央政治局常委是習近平、李克強 、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。當時，七名常委年齡最大的是67歲的栗戰書；年齡最小是60歲的趙樂際，七人平均年齡為62.8歲。

習近平出席中共20大的黨代表，左為李克強，右為胡錦濤。(美聯社)

20屆常委 備選名單年齡高

中共20屆常委如以早前定盤的名單，七常委中最高年齡是習近平69歲，李克強、汪洋、王滬寧三人都是67歲，趙樂際65歲，雖有59歲的胡春華和60歲的丁薛祥兩人來拉低，但平均年齡已達64.85歲。

如果調整方案，王滬寧出局，他出生於1955年10月，比1955年7月生的李克強，及1955年3月出生的汪洋還小數月。但王滬寧從上海到北京，從來就在南書房工作，理論多而實務少，要講業績（工作表現）就更不好說，留任還是留在南書房，此時出走正是其時。

陳敏爾1960年9月出生，他加入政治局七常委，則七常委平均年齡為64.14歲。有人說陳敏爾進入了平均年齡也沒比中共19屆低，但這是無奈的選擇，除了胡春華和丁薛祥，陳敏爾已是十九屆中央政治局委員僅有的「六○後」了。

而按步步得升的慣例，中央政治局委員要經中央委員的台階，中央政治局常委要經政治局委員的台階，於是陳敏爾近乎唯一人選。

陳敏爾仕途 將有驚人一跳

不過，這一調整如最後落實，不僅陳敏爾個人仕途得以有驚人一跳，習近平的第三個任期，也有一盤如意棋局。經過過去的習近平十年，可看到他最信任的人是丁薛祥，他悉心栽培的是陳敏爾和李強。

客觀上說，陳敏爾和李強走出浙江，表現均未如習近平的理想，特別是李強在上海的表現未如人意。加上兩人均沒有中央工作經驗，是他們急補不得的功課。

中共中央書記處傳統上主掌組織人事、意識形態兩大權，又負責中共中央日常事務，丁薛祥過去五年已實質掌了南書房大權，這回是名正言順。陳敏爾缺少中央工作經驗，但以其秀才出身，加上深得習近平信任，如到北京「官園」中紀委鎮守，出不了大事。

在北京出席中共20大的黨代表，全程戴口罩。(美聯社)

WSJ：李強可能接任總理

編譯孫梁／綜合17日電

華爾街日報17日報導，中共中央總書記習近平在20大上，將安排他的親信進入中央政治局常委會，其中包括現任政治局委員的上海市委書記李強。

接近中國高層的人士透露，63歲的李強是國務院總理的主要人選，總理負責中國的經濟事務，這一職位將在明年3月召開的全國人大會議上決定。

李強對今年上半年上海兩個月的封城負責，上海是中國的金融和經濟中心，數千萬民眾在封城期間的食物和看病受到影響。習近平一直堅持對新冠疫情的清零政策，導致企業的不確定性增加，經濟受到重創，包括第三季的經濟。

李強如果進入政治局常委會，將標誌他東山再起，因為他對上海封城的處理受到廣泛詬病後，一些分析人士認為他可能失去再上一層樓的機會。

其他可能進入政治局常委的人選包括習近平的大秘、中央辦公廳主任丁薛祥，和廣東省委書記李希。接近中國高層的人士表示，政治局常委會的組成要到23日選出下屆中央委員會後才能揭曉。