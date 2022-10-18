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中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

香港特派員李春／香港報導
中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心
中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大主席團要求與會聚焦「四新」，即新時代、新征程、發展新要求和人民新期待，但會外焦點仍是新人事，新人事又聚焦於中共最高領導層即新一屆中共中央政治局常委的組成。最新消息，人選名單「四正」（排序前四名的政治局常委）底盤不動，後面再作微調，意味著中共中央政治局常委將會有三名「60後」（指1960年後出生者）加入，包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理胡春華和重慶市委書記陳敏爾。

中共20大開幕後，首兩日聽取和審議中共總書記習近平的政治報告，然後轉入中共黨章修改草案的審議，接下來是大會重頭戲的「人事醞釀」階段，即討論新一屆中共中央委員會、中央紀律檢查委員會組成人員名單。經大會選舉產生中央委員、中央候補委員及中紀委組成人員後，再由中共20屆一中全會（預定20大閉幕後隔日召開）選舉產生中央領導機關組成人員。

七上八下 換屆慣例

在今次大會進入人事階段前，中共最高層七常委有微調，原來經北戴河協商、中央政治局常委會和政治局會議排出新一屆常委人選名單是：習近平、李克強、汪洋、趙樂際、王滬寧、丁薛祥、胡春華。

上述名單依中共高層換屆「七上八下」（67歲以下留任，滿68歲須離任）不成文慣例，換下68歲以上常委栗戰書和韓正，補進「六○後」丁薛祥和胡春華。而依此慣例，67歲的王滬寧得以留任常委。

年齡偏大 高層微調

但在最後徵求意見階段，收到的意見均反映，這一常委名單的平均年齡較大，主要以「50後」為主，「60後」雖首度進入，但仍高於中共19屆政治局七常委的平均年齡，不符合黨內期待，於是最高領導層議決再作微調，增加一名政治局中的年輕成員，62歲的陳敏爾就此入圍。

新進年輕的，就要下調一位年長的。在新領導層中，「四正」即中共總書記、人大委員長、國務院總理、全國政協主席等「四大正職人選」不宜再動的考量下，排位第五、原擬留任的王滬寧，成了調出人選。

有說是王滬寧作為今次大會籌備負責人主動犧牲，有說是徵求意見中對其工作表現有不同看法，反正，王滬寧作為人選調下，但依「七上八下」潛規則，不作退休安排，來年3月（人大政協會議）仍可安排黨外職務。

七人排位 對應職務

一旦20大代表大會中委選舉如常通過，中共20屆一中全會最高領導層排位就是：習近平、李克強、汪洋、趙樂際、丁薛祥、陳敏爾、胡春華。

習近平續任中共總書記。(新華社)
習近平續任中共總書記。(新華社)

習續任總書記 李克強掌人大 汪洋接任總理 趙樂際主政協

按照排位對應職務，習近平續任中共總書記；李克強轉任人大委員長；汪洋轉任國務院總理；趙樂際轉任全國政協主席；丁薛祥主掌中央書記處；陳敏爾升任中紀委書記；胡春華升任常務副總理。其中，黨內職務在20屆一中全會上當選當日就任，黨外的國家和政府職務，來年3月經程序到任。

在此列陣下，未來中共中央政治局常委，仍保持七席，以年齡段畫分，則是「50後」四人及「60後」三人。習近平仍是七常委中的大哥，胡春華仍是七常委中的小弟。

至於職務對應安排方面，據稱最早人事考量就是丁薛祥接掌中央書記處，只是因要王滬寧留任，才考慮由丁出掌中紀委，現在算是回到原設想中。

中共 習近平 李克強

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