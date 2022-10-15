「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

雖然拜習在電話中都同意今年底前安排實體會談，但美媒最新報導則指出，中方對於籌備工作有縮手跡象。（美聯社）

拜登 總統與中國國家主席習近平原本可能11月在印尼巴厘島舉行的20國集團峰會期間，首次面對面會談，但距離峰會開幕還只有一個月，拜習會的不確定性已成為外交懸念。

僅剩1個月 仍未落實

政治新聞網站POLITICO14日報導，實現拜習會是拜登政府努力的目標，但熟悉會面計畫的一名駐華府外交人士表示，「拜習會仍未落實」。

這次會晤的準備工作數個月前開始，但這名外交人士說，中方還未與草擬會議議程的美方官員接觸，這個做法暗示拜習會有可能破局。

有關人士指出，正常來說，兩國元首舉行會談前，雙方官員會有一段時間制定議程，但現在卻沒有。

中：如何指望積極結果？

知情人士向POLITICO透露，中方官員對他說，「你們每隔一天就打臉我們一次，在這樣的環境下，怎能指望習拜會有一個積極的結果？」

這位人士又說，「如果拜習會無法取得積極結果，他們(中方官員)的意見是：『那我們還要不要會晤？』」

中國大使館 對此沒有回應，白宮則否認磋商中的拜習會發生任何問題。

美：兩方已派團討論

美國國家安全委員會發言人華森(Adrienne Watson)在電郵中指出，「這個(拜習會破局)故事百分百不實，我們已說過，兩位元首已派出各自的團隊來研究這次會晤，但截至目前，我不便說明時間和地點。」

早在今年8月國會眾院 議長裴洛西訪台後，美中關係對抗性愈來愈強，中方當時單方面暫停與美方就為數不多的幾個領域的合作，之後封鎖台灣展開軍事演訓，當時已經傳出拜習會有可能破局。

到月初，參院外交委員會通過「台灣政策法」，接著拜登政府上周宣布限制對中國的半導體出口、公布國家安全戰略，將中國描述為美國安全的最大威脅之一，並警告中國可能會「將貿易武器化，變成地緣政治脅迫工具」。

中方對此已連番反對；中國大使館發言人劉鵬宇14日在聲明中指出，美國國家安全戰略涉華內容炒作大國競爭、零和博弈和意識形態對抗，唯一目的就是遏制和打壓中國的發展，維護美國的霸權。

這種種憤怒加劇中方對習拜會面有什麼用的懷疑。但也有人分析認為，中方的拖延可能只是在向拜登政府施壓。