拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登 政府對中國所祭出的半導體禁令，可能讓為中國科技公司工作的數百名美籍華人，被迫在美國的公民身分和事業間做抉擇。

這項新規禁止「美國人員」（含美國公民 和取得永久居留權者），在未獲得許可的情況下，協助中國工廠「研發或製造」先進晶片 ，這是美國對中國實施的半導體出口限制首次涉及個人，而非僅限於組織或企業層級。

日經亞洲說，這可能影響數百名持有美國公民身分的主管和專業人士，連企業的創辦人和執行長等高層都受到衝擊。

南華早報13日報導，中國晶片製造設備業者北方華創已展開行動，通知有美國籍的員工應立即停止在研發計畫的相關作業，以因應新的限制。

中國以外的晶片製造業者，也正在重組團隊以符合新規範。彭博資訊報導，荷蘭艾司摩爾12日已知會駐美國的員工，應立刻全面停止與中國客戶接觸。

拜登政府日前宣布的半導體禁令，是華府在限制中國半導體產業發展上，歷來規模最為廣泛的舉措，包括限制企業對中企銷售晶片製造設備，以及販售採用美國設備製造的先進晶片。

▼廿大前 拜登公布「國安戰略書」：頭號敵人是？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點