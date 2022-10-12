共和黨「翻轉」羅德島 搶眾院席位 華裔馮偉傑有機會

共和黨 上次拿下美國最小州羅德島州第二國會選區聯邦眾議員 席位，是在34年前；但這回期中選舉，共和黨提名的華裔聯邦眾議員候選人馮偉傑(Allan Fung)受到前新澤西州共和黨州長克利斯蒂(Chris Christie)等人高調支持；11日最新民調更顯示，馮偉傑領先民主黨對手8個百分點，很有可能扭轉共和黨在當地連敗30年局面，創造歷史。

馮偉傑當過羅州第二大城克蘭斯頓(Cranston)12年市長，是首位華裔市長；他2014年和2018年曾獲共和黨提名競選羅德島州長。在接受福斯新聞訪問時，馮偉傑刻意強調自己的 「獨立性」，與共和黨領導層保持距離。

馮偉傑表示，「我是共和黨沒錯，但我去華府最主要是與羅德島州民一起投票，為他們的價值觀投票，為他們發聲。」馮偉傑自稱是溫和但在財政上保守的共和黨人，「人人都知道我奔走四方做正確的事，這就是我想帶到華府的。」他說：「我的目的是助人；我們現在正處於經濟危機，這是一場影響各行各業的生活成本危機。」

11日公布的蘇福克大學(Suffolk University)波士頓環球報民調顯示，馮偉傑以8個百分點領先民主黨對手羅州財政廳長馬格齊納(Seth Magaziner)。羅州現任民主黨籍國會眾議員朗格文(Jim Langevin)已宣布退休，他擔任該選區眾議員逾20年。

10日馮偉傑的拜票活動，獲得克利斯蒂到場高調力挺；這位2016年共和黨總統參選人向福斯新聞表示，「國會需要更多像馮偉傑這樣的人；他有原則，也有一顆偉大的心。」

除了克利斯蒂，眾院 共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)、全國共和黨國會委員會主席兼眾議員艾默(Tom Emmer)也都出面力挺馮偉傑。與眾院共和黨領袖一致的超級政治行動委員會「眾院領導基金」(House Leadership Fund)已斥資100萬元支持馮偉傑。11月選舉，共和黨需要淨增五個席位，才能重新奪回眾院多數席位。

在被問到最新民調顯示馮偉傑占優勢時，馬格齊納強調：「我們非常有信心贏得選舉。」他指責馮偉傑表示，「對羅德島人來說很重要的每件事上，馮偉傑都有站在錯誤一邊的歷史。麥卡錫和他想要賦權的共和黨領導層對各種議題的立場，也與大多數羅德島人不符。」