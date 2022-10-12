我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

共和黨「翻轉」羅德島 搶眾院席位 華裔馮偉傑有機會

記者胡玉立／綜合報導

共和黨上次拿下美國最小州羅德島州第二國會選區聯邦眾議員席位，是在34年前；但這回期中選舉，共和黨提名的華裔聯邦眾議員候選人馮偉傑(Allan Fung)受到前新澤西州共和黨州長克利斯蒂(Chris Christie)等人高調支持；11日最新民調更顯示，馮偉傑領先民主黨對手8個百分點，很有可能扭轉共和黨在當地連敗30年局面，創造歷史。

馮偉傑當過羅州第二大城克蘭斯頓(Cranston)12年市長，是首位華裔市長；他2014年和2018年曾獲共和黨提名競選羅德島州長。在接受福斯新聞訪問時，馮偉傑刻意強調自己的 「獨立性」，與共和黨領導層保持距離。

馮偉傑表示，「我是共和黨沒錯，但我去華府最主要是與羅德島州民一起投票，為他們的價值觀投票，為他們發聲。」馮偉傑自稱是溫和但在財政上保守的共和黨人，「人人都知道我奔走四方做正確的事，這就是我想帶到華府的。」他說：「我的目的是助人；我們現在正處於經濟危機，這是一場影響各行各業的生活成本危機。」

11日公布的蘇福克大學(Suffolk University)波士頓環球報民調顯示，馮偉傑以8個百分點領先民主黨對手羅州財政廳長馬格齊納(Seth Magaziner)。羅州現任民主黨籍國會眾議員朗格文(Jim Langevin)已宣布退休，他擔任該選區眾議員逾20年。

10日馮偉傑的拜票活動，獲得克利斯蒂到場高調力挺；這位2016年共和黨總統參選人向福斯新聞表示，「國會需要更多像馮偉傑這樣的人；他有原則，也有一顆偉大的心。」

除了克利斯蒂，眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)、全國共和黨國會委員會主席兼眾議員艾默(Tom Emmer)也都出面力挺馮偉傑。與眾院共和黨領袖一致的超級政治行動委員會「眾院領導基金」(House Leadership Fund)已斥資100萬元支持馮偉傑。11月選舉，共和黨需要淨增五個席位，才能重新奪回眾院多數席位。

在被問到最新民調顯示馮偉傑占優勢時，馬格齊納強調：「我們非常有信心贏得選舉。」他指責馮偉傑表示，「對羅德島人來說很重要的每件事上，馮偉傑都有站在錯誤一邊的歷史。麥卡錫和他想要賦權的共和黨領導層對各種議題的立場，也與大多數羅德島人不符。」

共和黨 眾議員 眾院

上一則

拜登認為普亭「理性」但誤判 烏克蘭再要ATACMS

下一則

「不採取任何立場」胚胎人格權上訴案 最高院拒受理

延伸閱讀

若敗選 39%共和黨人、26%民主黨人會認為選舉詐欺

若敗選 39%共和黨人、26%民主黨人會認為選舉詐欺
專注成長 Peloton再裁500人

專注成長 Peloton再裁500人
Peloton產品將在迪克店內銷售

Peloton產品將在迪克店內銷售
曝與陳今佩決裂 失聯多時 馮偉傑難忘栽培

曝與陳今佩決裂 失聯多時 馮偉傑難忘栽培

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
紐約大學有機化學教授瓊斯(右)因授課嚴格，遭部分學生投訴校方，而後被解聘，事件傳出，引起對校方負評。(Getty Images、取材自維基百科)

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

2022-10-05 11:06
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖