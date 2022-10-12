決戰俄亥俄州 雷恩、范斯爭參院席次 辯論攻防聚焦中國

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俄亥俄州 聯邦參議員席次空缺爭奪戰，民主黨 候選人雷恩(Tim Ryan)與共和黨對手范斯(J.D. Vance)10日展開首場辯論，兩人唇槍舌劍相互指責應為失業問題負責，譴責對方把效忠政黨擺在選民需求之上，工作機會流失到中國也成為相互攻詰的焦點之一。

雷恩為任期十連霸的俄州聯邦眾議員，這次期中選舉轉換跑道競選聯邦參議員，受到民主黨寄予厚望；陸戰隊(U.S. Marine Corps)出身的范斯，在共和黨初選時便獲得前總統川普背書。

民主黨俄州參議員候選人雷恩陷入苦戰，在保守的俄州使他不敢百分百支持民主黨的墮胎及移民政策。（美聯社）

雷恩與范斯角逐共和黨籍俄聯邦參議員波特曼(Rob Portman)退休後的席次，兩人之間的較勁是這個選舉季節全國關注度最高、競選花費最昂貴的選舉之一。

辯論會上提及中國時，雷恩說范斯擔任風險投資 人期間曾在中國投資，經營企業模式就是導致原為製造業重鎮的俄亥俄州工作機會大量流失的主因。雷恩指出：「受到通膨影響，我們眼前面臨的問題是供應鏈全都跑到中國去了，像他一樣的人則因此賺了不少錢。」

得到川普背書的共和黨俄州參議員候選人范斯，10日與對手雷恩激烈辯論，中國問題也成焦點。(美聯社）

范斯則回應表示，民主黨的經濟政策才是傷害製造業的罪魁禍首。他說：「他們幾乎跟美國能源產業全面宣戰。」至於雷恩指控在中國投資，范斯則回答說不記得有此事。

雷恩與范斯的競選主軸同樣放在爭取勞工階級選民支持。根據媒體報導，勞工選民將是左右這場選舉勝負結果的關鍵。

雷恩在辯論中將范斯定位為支持選舉陰謀論、與2021年1月6日國會暴動有關的極端主義者。雷恩也批評范斯提出的全國全面限縮墮胎權的政策。

范斯反批雷恩拿極端主義者的說詞模糊焦點，企圖讓選民忽視與荷包相關的重大民生議題，例如通膨居高不下、物價飛漲。范斯說：「萬聖節快到了，雷恩穿上道具服，打扮成講道理的溫和派人士。」

范斯表示，如果雷恩真的是溫和派，楊斯城(Youngstown)就不會在雷恩擔任聯邦眾議員的20年期間，共計損失5萬個製造業工作機會。

來源：CBS News