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中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

學區委員選舉 成期中選舉兩黨「延伸戰場」

編譯潘勛／綜合11日電
猶他州鹽湖城市的「青年家庭教育」主任艾曼達．塔羅展示幾本有關支持同性伴侶等題材的書籍。各州公校家長批評這些書籍內容與公校教育不符合他們的價格觀，11月將用選票表示反對意見。(美聯社)
猶他州鹽湖城市的「青年家庭教育」主任艾曼達．塔羅展示幾本有關支持同性伴侶等題材的書籍。各州公校家長批評這些書籍內容與公校教育不符合他們的價格觀，11月將用選票表示反對意見。(美聯社)

共和黨及民主黨盡力爭取今秋期中選舉國會掌控權之際，兩黨較勁延燒到掌控教育的學區委員選舉。美聯社11日指出，保守派團體正加緊努力，競奪各地學區委員會多數，目標在掌控更多學校系統，抵禦他們眼中自由派對公共教育課堂、圖書館、運動場乃至建築計畫的衝擊。

2021年起，隨著家長對新冠疫情政策表示沮喪，一度被視為瞌睡連連、沒什麼興趣的社區學校委員會選舉開始升溫；即便疫情命題褪色，右傾的政治團體開始砸千百萬資金，給保守派的校區委員候選人，他們矢言減少課堂教導種族、性取向、把圖書館裡看了生氣的書下架、不准建造男女通用的廁所，或者吸收跨性別學生的運動團隊。

民主黨批：共和黨想改寫歷史

民主黨也辦活動反擊，把共和黨描繪成極端人士，查禁書籍，還想改寫歷史。

各州公校家長批評這些書籍內容與公校教育不符合他們的價格觀，11月將用選票表示反對...
各州公校家長批評這些書籍內容與公校教育不符合他們的價格觀，11月將用選票表示反對意見。圖為共和黨保守派的州長德桑提斯今年4月簽署「個人自由法案」生效，推動一連串保守派的學區委員候選人，奪回社區教育方向的主導權。(美聯社)

保守派心血的重中之重，是「1776專案」(1776 Project)這個政治行動委員會；該會去年組成，力拒紐約時報的「1619專案」(1619 Project)；紐時的專案提供免費課程，內容以美國史上的奴隸制及其影響為核心。

去年秋季到今年春天，1776專案團隊成功地讓全國數十個學區的委員會由保守派占大多數；他們拉抬主張開除督學、為家長制定全面「權利法案」(bills of rights)的校委候選人。

1776專案團隊2021年4月到今年8月申報花費200萬元助選經費，挾最近在德州、賓州取勝之勢，今秋為數十名候選人助選；在馬里蘭州為弗雷德里克(Frederick)、卡羅爾(Carroll)兩郡，阿肯色州為班頓維爾(Bentonville)郡，還有密西根南部20名候選人。

1776專案團隊力推的候選人，不僅在深紅地區取勝，連接近自由派據點的學區也拿了下來，包括費城及明尼亞波利斯；團隊希望11月期中選後能更為壯大，創辦人葛德斯基(Ryan Girdusky)指出，照理一般不會贏的地方都獲勝了，希望能接二連三。

學區委員選舉是期中選舉另一個焦點，保守派團體積極輔選，以防自由派干預公共教育教材...
學區委員選舉是期中選舉另一個焦點，保守派團體積極輔選，以防自由派干預公共教育教材教網。（美聯社）

在佛州，拜保守派團體的努力，最近學區委員會的競選關注度提高，競選資金大舉流入，有些人以前未投入過學校方面的選舉。

此外華府智庫「美國原則專案」(American Principles Project)為波爾克郡(Polk)校區委員會四名候選人砸2萬5000元助選；該團體疫情前每年募資所得不到5萬元，目前已升到大約200萬元。

學區 疫情 民主黨

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