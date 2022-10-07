共和黨299候選人不承認2020大選結果 專家：恐危害民主

專家憂心共和黨提名的期中選舉人選多數不承認2020年總統大選結果，將對美國民主造成衝擊。圖為共和黨提名參選人馬斯特(左起)、蕾克、克魯茲、里吉斯在亞歷桑那州聯合造勢。（路透）

華盛頓郵報(WP)分析，11月參加國會參眾兩院和關鍵州公職選舉的多數共和黨 候選人否認或質疑2020年總統選舉的結果，這299名共和黨參選人幾乎遍布全國各選區；專家警告，共和黨否認選舉者的選情占優勢，跟其他國家先喊選舉無效再邁向獨裁化的情況驚人相似，最終恐危害民主。

華郵 報導，挑戰或拒絕接受拜登總統勝選的參選人在全國各區和近乎各州參加11月期中選舉：蒙大拿、田納西、西維吉尼亞和懷俄明州全選出否認選舉的共和黨候選人，而就算在民主黨近年支持度漸增的選情激烈州，拒絕接受2020年選舉的參選人在共和黨仍占多數；僅有羅德島和北達科他州未在任何公職項目選出否認選舉者。

華郵指出，雖然部分否認選舉者在深藍民主黨區參選且預計敗北，但多數否認選舉者有望勝選：在這299人中，174人在共和黨選區可望穩妥勝選，另有51人選情緊繃。

報導指出，此趨勢的影響深遠，各地勝選的候選人將握有部分監督美國選舉權力。

共和黨許多候選人呼應前總統川普有關選舉不實的言論，專家表示，儘管這類言論缺乏證據，且經官員駁斥、法院駁回，但這些否認選舉者仍堅持這些說法，顯示當事情對他們有利時，他們傾向破壞民主體制。

華郵收集候選人的公開聲明、社群媒體貼文與其否認選舉的行動並加以統計發現，自從川普企圖推翻2020年總統選舉後，兩年來這波行動的聲勢更加激昂，共和黨選民不但未在初選投票 時揚棄那些支持選舉舞弊不實言論的參選人，反而投票給這群人。

學者表示，共和黨選舉充斥否認選舉者，這跟其他國家的獨裁進程有驚人相似處，而其第一步通常先推動選舉無效；華郵指出，許多主張選舉被竊的人表示，他們知道此事不實，但可藉此獲取權力。

「否認選舉論就是一種腐敗形式。」紐約大學歷史學家露絲・班-吉特(Ruth Ben-Ghiat)表示：「這些政治人物共謀列出政黨教條，即有可能拒絕已獲承認的選舉結果。」

學者指出，這些政黨教條短期內可能使今秋敗選的否認選舉者提出許多選舉訴訟，更可能蔓延至2024年總統選舉；長期來看，美國民主基礎將岌岌可危。