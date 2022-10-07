我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

共和黨299候選人不承認2020大選結果 專家：恐危害民主

編譯郭宣含／綜合6日電
專家憂心共和黨提名的期中選舉人選多數不承認2020年總統大選結果，將對美國民主造成衝擊。圖為共和黨提名參選人馬斯特(左起)、蕾克、克魯茲、里吉斯在亞歷桑那州聯合造勢。（路透）
專家憂心共和黨提名的期中選舉人選多數不承認2020年總統大選結果，將對美國民主造成衝擊。圖為共和黨提名參選人馬斯特(左起)、蕾克、克魯茲、里吉斯在亞歷桑那州聯合造勢。（路透）

華盛頓郵報(WP)分析，11月參加國會參眾兩院和關鍵州公職選舉的多數共和黨候選人否認或質疑2020年總統選舉的結果，這299名共和黨參選人幾乎遍布全國各選區；專家警告，共和黨否認選舉者的選情占優勢，跟其他國家先喊選舉無效再邁向獨裁化的情況驚人相似，最終恐危害民主。

華郵報導，挑戰或拒絕接受拜登總統勝選的參選人在全國各區和近乎各州參加11月期中選舉：蒙大拿、田納西、西維吉尼亞和懷俄明州全選出否認選舉的共和黨候選人，而就算在民主黨近年支持度漸增的選情激烈州，拒絕接受2020年選舉的參選人在共和黨仍占多數；僅有羅德島和北達科他州未在任何公職項目選出否認選舉者。 

華郵指出，雖然部分否認選舉者在深藍民主黨區參選且預計敗北，但多數否認選舉者有望勝選：在這299人中，174人在共和黨選區可望穩妥勝選，另有51人選情緊繃。

報導指出，此趨勢的影響深遠，各地勝選的候選人將握有部分監督美國選舉權力。

共和黨許多候選人呼應前總統川普有關選舉不實的言論，專家表示，儘管這類言論缺乏證據，且經官員駁斥、法院駁回，但這些否認選舉者仍堅持這些說法，顯示當事情對他們有利時，他們傾向破壞民主體制。

華郵收集候選人的公開聲明、社群媒體貼文與其否認選舉的行動並加以統計發現，自從川普企圖推翻2020年總統選舉後，兩年來這波行動的聲勢更加激昂，共和黨選民不但未在初選投票時揚棄那些支持選舉舞弊不實言論的參選人，反而投票給這群人。

學者表示，共和黨選舉充斥否認選舉者，這跟其他國家的獨裁進程有驚人相似處，而其第一步通常先推動選舉無效；華郵指出，許多主張選舉被竊的人表示，他們知道此事不實，但可藉此獲取權力。

「否認選舉論就是一種腐敗形式。」紐約大學歷史學家露絲・班-吉特(Ruth Ben-Ghiat)表示：「這些政治人物共謀列出政黨教條，即有可能拒絕已獲承認的選舉結果。」

學者指出，這些政黨教條短期內可能使今秋敗選的否認選舉者提出許多選舉訴訟，更可能蔓延至2024年總統選舉；長期來看，美國民主基礎將岌岌可危。

共和黨 華郵 投票

上一則

共和黨參議員賽瑟突拋辭職轉任大學校長 黨內也驚嚇

下一則

泰國托兒所38死慘案 24童喪生…最小僅2歲

延伸閱讀

紐約將無證客送史島旅館 議員批對居民不公

紐約將無證客送史島旅館 議員批對居民不公
選情白熱化 陳介飛指控遭朴銀珠「抹紅」

選情白熱化 陳介飛指控遭朴銀珠「抹紅」
亞潮聯盟 支持共和黨李修頓選紐約州長

亞潮聯盟 支持共和黨李修頓選紐約州長
遭爆付女友墮胎費 「反墮胎」喬州共和黨參議員候選人喊告

遭爆付女友墮胎費 「反墮胎」喬州共和黨參議員候選人喊告

熱門新聞

期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
紐約大學有機化學教授瓊斯(右)因授課嚴格，遭部分學生投訴校方，而後被解聘，事件傳出，引起對校方負評。(Getty Images、取材自維基百科)

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

2022-10-05 11:06
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布