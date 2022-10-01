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比照瑞典、芬蘭？烏克蘭申請速入北約 美德法有疑慮

編譯盧炯燊／綜合30日電
烏克蘭總統澤倫斯基（中）出示快速加入北約組織的申請書。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（中）出示快速加入北約組織的申請書。（美聯社）

在俄羅斯宣布烏克蘭四州併入俄羅斯後，烏克蘭總統澤倫斯基宣布申請快速加入北約組織，以回應俄羅斯吞併烏克蘭四個地區；不過，受限於北約組織的規定以及國際政治現實，烏克蘭當前要加入北約，有其障礙。

澤倫斯基在Telegram上的一段視頻中說：「我們正在採取決定性的步驟，簽署烏克蘭快速加入北約的申請。」視頻顯示，澤倫斯基宣布這個決定後，在總理及國會議長陪同下簽署了一份文件。

他又說，烏克蘭已做好和莫斯科談判的準備，但不是與普亭總統，要與另一位俄羅斯總統談判。

烏克蘭意欲加入北約，是2002年憲法的終極目標，但後果是造成北約東擴，這正是俄羅斯今年2月開始攻打烏克蘭的根源及藉口。

澤倫斯基其實也了解烏克蘭要正式成為北約成員國有巨大障礙及挑戰，它首先必須獲得現有30個成員國一致同意。

另外，作為一個以共同防禦理論為基礎的軍事聯盟，北約不太可能接受目前正陷入戰爭的國家。

美、德、法等北約主要成員國自始至終都反對烏克蘭加入，或對烏克蘭加入遲疑，因為根據北約第五條規定，任何一個成員國遭到武裝攻擊，北約會視之對它們所有成員國的攻擊。因此，華盛頓及其歐洲盟友對是否進一步與俄羅斯對抗，冒著全面開戰的風險，一直保持謹慎態度。

澤倫斯基在總統官網發布的聲明中也說，烏克蘭一直與北約密切合作，烏軍在戰場上令俄軍失敗，有助確保歐盟成員免受俄羅斯侵略，正是憑藉烏克蘭邊界的堅固性，確保了所有歐洲國家邊界的堅固；澤倫斯基認為，烏克蘭申請加入北約，可以跟瑞典和芬蘭的申請一樣快速獲得通過。

對於澤倫斯基的說法，北約暫時沒有回應，秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)只表示稍後會有簡報會。

至於瑞典與芬蘭的快速獲准加入，情況截然不同，這兩個國家一直持堅定的軍事中立，加上以美國為首的的努力，得讓它們能夠快速加入。

儘管烏克蘭快速加入北約的申請結果尚不清楚，但目前西方向烏克蘭供應武器，已使其更接近北約聯盟的軌道。

當普亭宣布俄國併入烏國四區時，克里姆林宮前的民眾揮舞大旗慶賀。（美聯社）
當普亭宣布俄國併入烏國四區時，克里姆林宮前的民眾揮舞大旗慶賀。（美聯社）

烏克蘭 北約 澤倫斯基

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