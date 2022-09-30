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伊恩侵襲後頻傳搶案 颶風登陸地實施宵禁

編譯徐薏茹／綜合29日電
救難人員搶救被大水困住的安養中心民眾，颶風增加佛州醫療系統更大負擔。（美聯社）
救難人員搶救被大水困住的安養中心民眾，颶風增加佛州醫療系統更大負擔。（美聯社）

四級颶風伊恩(Hurricane Ian)侵襲佛羅里達州，風暴侵襲期間，部分地區出現搶劫等犯罪行為，颶風眼登陸地點李郡(Lee County) 28日宣布實施宵禁，官員表示正在協調各項計畫幫助居民，並盡快派遣第一線應急援救人員。

李郡電力合作社(Lee County Electric Cooperative)約75%的用戶，以及佛羅里達電力公司(Florida Power and Light)約八成左右的用戶斷電。

一片混亂之下，李郡出現搶劫與其他犯罪活動。與多方協調後，李郡行政官德哈萊斯(Roger Dejarlais)宣布實施晚上6時宵禁，解除時間等待進一步通知。

哈萊斯表示：「這個城鎮不會寬容搶劫與暴力。」

李郡公共安全主任艾貝斯(Ben Abes)表示官員正在接聽與追蹤911通報電話，有些人被高水位與暴潮困住。

911通報電話經分級排序，待颶風通過該地區，安全條件允許的情況下，將盡快派出第一線應急援救人員。李郡第一區(District 1)委員魯安斯(Kevin Ruane)說：「我們瞭解有人在等我們，但我們不能置其他人於危險中，必須等待情況改善。」

李郡目前開放14個避難中心，德哈萊斯提醒居民等道路暢通、能夠安全駕駛時再前往避難中心。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)29日表示，州內西南區域有數百人向當局求助，目前通報的死亡人數尚未經證實，佛州正在確認兩起死亡案例，德桑提斯稱可能與「風暴有關聯」。

29日上午，李郡、夏洛特郡(Charlotte)堰洲島上有數人由直升機救出，該區域出現大規模淹水情況。

佛州緊急管理主任格思理(Kevin Guthrie)透露，已有超過1萬5000人通知當局他們正在高風險區域避難。

李郡有數百人撥打911求助，許多人家中進水，水位不斷上升，某些居民不得不撤到頂樓。

通往李郡薩尼貝爾島(Sanibel)、卡普蒂瓦(Captiva)的堤道受損無法通行，德桑提斯警告情況仍相當危險，呼籲大家待在屋內，並表示某些受災最嚴重區的「救援正在路上」。

颶風過後不斷傳出趁火打劫的報案。圖為佛州警察在伊恩登陸前監控路況。（Getty ...
颶風過後不斷傳出趁火打劫的報案。圖為佛州警察在伊恩登陸前監控路況。（Getty Images）

颶風伊恩 佛州 德桑提斯

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