變身颶風中…「伊恩」來勢洶涵 佛州進入緊急狀態

在加勒比海西部徘徊的熱帶風暴 「伊恩」(Ian)將會進一步加強成為颶風 ，預計最快在周一(26日)直撲佛羅里達州，州長德桑提斯(Ron DeSantis)24日宣布全州進入緊急狀態，國民兵處於待命狀態。

「伊恩」24日在加勒比海西部的部分地區徘徊，這個溫暖的水域及充分的大氣水分，使得它迅速加強成為颶風。國家氣象局預計它最快會在26日晚上在坦帕(Tampa)地區一帶登陸，但確切登陸地點及時間仍難預測。

佛州 應急管理部及國家颶風中心聯合評估，佛州半島、北部及東北部地區，持續存在發生暴雨、山洪、強風等重大災害的風險。

德桑提斯宣布全州進入緊急狀態的聲明中表示，這場風暴有可能增強為一場大颶風，州政府與所有地方政府的合作夥伴已做好協調，追蹤這場風暴的潛在影響，同時鼓勵所有佛州民眾做好準備應對災難。

國家颶風中心表示，佛羅里達民眾應及早制定應對颶風計畫，同時建議居民密切監測風暴路徑的最新情況。

中心的資深颶風專家坎吉亞洛西(John Cangialosi)表示，目前尚不清楚伊安在佛州的確切登陸位置，現時難以確定是佛州東南部或是中部，因此民眾應該開始為風暴做準備，包括儲存好所需物資。

為了應對颶風來襲，州長德桑提斯將早前宣布24個郡進入緊急狀態，進一步擴及全州。

白宮官員也證實，聯邦急難管理局(FEMA)局長克薇爾(Deanne Criswell)已與德桑提斯商討，就即將到來的颶風作好對策。

令人擔憂的是，「伊恩」的移動軌跡與2004年肆虐佛州的颶風查利(Charley)非常相似，查利當時造成15人死亡，損失超過169億元，是美國史上造成經濟損失第二大的颶風。