我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

變身颶風中…「伊恩」來勢洶涵 佛州進入緊急狀態

編譯盧炯燊／綜合24日電

在加勒比海西部徘徊的熱帶風暴「伊恩」(Ian)將會進一步加強成為颶風，預計最快在周一(26日)直撲佛羅里達州，州長德桑提斯(Ron DeSantis)24日宣布全州進入緊急狀態，國民兵處於待命狀態。

「伊恩」24日在加勒比海西部的部分地區徘徊，這個溫暖的水域及充分的大氣水分，使得它迅速加強成為颶風。國家氣象局預計它最快會在26日晚上在坦帕(Tampa)地區一帶登陸，但確切登陸地點及時間仍難預測。

佛州應急管理部及國家颶風中心聯合評估，佛州半島、北部及東北部地區，持續存在發生暴雨、山洪、強風等重大災害的風險。

德桑提斯宣布全州進入緊急狀態的聲明中表示，這場風暴有可能增強為一場大颶風，州政府與所有地方政府的合作夥伴已做好協調，追蹤這場風暴的潛在影響，同時鼓勵所有佛州民眾做好準備應對災難。

國家颶風中心表示，佛羅里達民眾應及早制定應對颶風計畫，同時建議居民密切監測風暴路徑的最新情況。

中心的資深颶風專家坎吉亞洛西(John Cangialosi)表示，目前尚不清楚伊安在佛州的確切登陸位置，現時難以確定是佛州東南部或是中部，因此民眾應該開始為風暴做準備，包括儲存好所需物資。

為了應對颶風來襲，州長德桑提斯將早前宣布24個郡進入緊急狀態，進一步擴及全州。

白宮官員也證實，聯邦急難管理局(FEMA)局長克薇爾(Deanne Criswell)已與德桑提斯商討，就即將到來的颶風作好對策。

令人擔憂的是，「伊恩」的移動軌跡與2004年肆虐佛州的颶風查利(Charley)非常相似，查利當時造成15人死亡，損失超過169億元，是美國史上造成經濟損失第二大的颶風。

颶風 佛州 熱帶風暴

上一則

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

下一則

「伊恩」增強 佛州警戒 登月火箭三度喊停

延伸閱讀

熱帶風暴攪局 NASA登月火箭試射第三度中止

熱帶風暴攪局 NASA登月火箭試射第三度中止
共和黨跨州遣送移民 民眾反感 僅1/3支持

共和黨跨州遣送移民 民眾反感 僅1/3支持
佛州包機轉送無證客 承包公司為共和黨金主

佛州包機轉送無證客 承包公司為共和黨金主
佛州載運無證客專機包機公司 為共和黨金主

佛州載運無證客專機包機公司 為共和黨金主

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
美國總統拜登偕同夫人吉兒19日參加了已故英國女王伊麗莎白二世的國葬典禮，但兩人被安排坐在後方的第14排（紅圈），引來前總統川普上社群媒體發文嘲笑。（翻攝自MAILONINE）

川普諷拜登在女王國葬被安排坐後方 實情…他來也一樣

2022-09-20 03:25

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條