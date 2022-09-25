房市急凍 西岸房價跌 西雅圖交易下滑34%

全美房價正快速冷卻。分析指若經濟衰退，明年房價可能下跌20%。圖為西雅圖房屋掛牌求售。(路透)

房地產經紀公司Redfin最新研究指出，犯罪潮正席捲西岸並衝擊房市，西雅圖 房屋銷售下滑34%，成為全美冷卻最快速的房屋市場；全美冷卻最快速的20個房市中，加州占六個，東岸佛州則有五個。

Redfin研究利用去年2月到8月的年度房屋售價、價格變化與房市供應數量等數據，評估全美人口最多的樞紐城市，結果發現房市冷卻的地區大多分布在西岸沿線，其中又以西雅圖房市的冷卻速度最快。

全美房市冷卻最快速的20個城市 (資料來源／Redfin 製表／編譯陳韻涵)

全美房價正快速冷卻。分析指若經濟衰退，明年房價可能下跌20%。圖為加州蒙特利公園市房屋掛牌求售。(Getty Images)

房市降溫 供應過剩+犯罪率高

據分析，西岸都會區房價 下跌，主因是供應過剩，加上房貸利率上升、犯罪率提高，以及可能的經濟衰退阻卻大量居民外流。

聖地牙哥和聖荷西等地的西岸居民看著房價自新冠肺炎疫情 以來飆漲，如今房市迅速冷卻；除西岸之外，疫情期間的購屋熱點如鳳凰城、拉斯維加斯及達拉斯的房市也在遠距工作優勢消退後迅速降溫。

在民眾逐漸擺脫疫情回歸正常生活之際，相較近年的房價自由落體，目前整體房市依然膨脹，但Redfin研究顯示，在西雅圖及太平洋沿岸的高價市場，這般復甦幾乎無感，購屋者仍受到房價快速上漲的衝擊。

聯準會21日升息三碼，這是今年3月來第五度升息，購屋成本再上一層樓。

西雅圖平均房價約77萬5000元，同比去年截至8月22日的兩周內成交房屋量減少約34%；但這只比2月以來的年增房價多約23%，顯示房價上漲一年後回跌。

房貸提高 9月破紀錄達6%

Redfin指出，造成房市迅速降溫的因素包括，房貸成本提高，光是9月已增至破紀錄的6%。

西雅圖每月房貸中位數以6%來算為4400元，比今年稍早的3300元增加33%，而待售房屋數量比去年增逾100%；這表示西雅圖的買屋者有更多選擇，但市場物件需時更久才能脫手，且房價漲幅比今年稍早時來得小。

坐落於西雅圖南方約35哩的塔克瑪(Tacoma)是全美房市冷卻排名第十的城市，顯示昂貴西岸都會區周遭房市也受到波及。

拉斯維加斯緊追著西雅圖，名列房市冷卻第二快的城市，拉斯維加斯是疫情之前和疫情期間，在民眾最愛居住的城市中排第二，當地房價每平方尺價格同比去年8月下跌14.5個百分點，8月房屋銷售中位數為41萬6000元。

經濟若衰退 明年房價恐跌20%

Redfin首席經濟學者費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示，房市冷卻最快速的城市「都是購房者感受到房價上漲、房貸利率提高和通膨影響最劇烈之處，購屋者放慢腳步，部分歸因於去年房價被高估，且去年創紀錄的低利率使房市過熱」。

高盛(Goldman Sachs )經濟學者近期警告，由於供過於求，明年房價成長可能完全停滯。

穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)8月便示警，若經濟衰退，明年房價可能下跌20%。