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北京控美：網攻西北工業大學 滲入中國電信網絡

編譯盧炯燊／綜合22日電
包括「中國電信」在內的中國部分電信網絡，據稱被美國國家安全局入侵和控制。(美聯社)
包括「中國電信」在內的中國部分電信網絡，據稱被美國國家安全局入侵和控制。(美聯社)

中國對美國情報機關入侵網路提出最新指控。官媒「環球時報」22日稱美國情報人員在入侵西北工業大學(西工大)網路後，獲得了中國部分電信網絡的控制權。

環球時報引述中國官員提供的信息報導，美國國家安全局(NSA)的「特定入侵行動辦公室」(Office of Tailored Access Operation，TAO）在對西工大發動網路攻擊的過程裡，對中國一些基礎設施核心數據網絡，構建了遠程訪問的「合法」通道，從而對一些基礎設施作了滲透控制。

報導指TAO透過入侵西工大網路，取得該大學相關人員的遠程業務管理帳號、指令、操作紀錄以及系統日誌等關鍵敏感數據，掌握了中國一批電信網絡的訪問權限、路由器配置信息、文件傳輸協定(FTP)的文檔資料信息等。

中國電信網路主要由中國移動、中國聯通及中國電信三家公司營運，報導中未有透露遭TAO攻擊的嚴重程度。

這三家主要電信營運商以及電信設備製造商中興通訊、烽火通信技術及大唐電信科技的股票，22日上午下跌，但交易商認為未必與報導有關，而是跟隨科技股板塊走低。

對於「環球時報」指控滲透中國電信網絡報導，美國國家安全局拒絕置評。

但事件已在美中之間掀起新的輿論戰，包含外交部在內的中國官方單位、美國國安領域專家，均透過不同媒體表達意見相互指控。

「環球時報」指西工大在很大範疇的技術領先美國，因而成為美國眼中釘。中國國家計算機病毒應急處理中心分析後指出，TAO對中國目標實施了上萬次的惡意網絡攻擊，控制了數以萬計的網路設備，包括：網路服務器、上網終端、路由器、防火牆等，竊取了超過140GB的高價值數據。

不過，美國專家反指西工大多次竊取美國技術，聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)今年7月指中國有資源豐富的駭客項目，比其他主要國家的駭客項目加起來都要大。

也有中情局(CIA)前官員表示，在CIA所建立的間諜案統計數據庫裡，中國西工大涉及四起對美國的經濟間諜案。

間諜 駭客 CIA

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