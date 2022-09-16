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習普峰會 習近平重申一中 反對外部干涉 普亭力挺

特派記者陳政錄、編譯張佑生／綜合報導
在俄烏戰爭後，中國國家主席習近平（右一）首次和俄國總統普亭（左一）會面，但習對俄烏戰爭表達中立立場。（歐新社）
在俄烏戰爭後，中國國家主席習近平（右一）首次和俄國總統普亭（左一）會面，但習對俄烏戰爭表達中立立場。（歐新社）

中國國家主席習近平15日在烏茲別克與俄羅斯總統普亭會面。普亭說，俄羅斯堅持「一個中國」原則，譴責美國及其附庸國在台灣海峽的挑釁行為，他讚賞中國在烏克蘭戰爭中所持的「平衡」立場，同時注意到中方對這場戰爭的問題和關注；習近平則稱讚俄羅斯堅持一中原則，強調「台灣是中國的一部分」，中方堅決反對台獨分裂勢力和外部干涉，「任何國家都無權做台灣問題的裁判官」。

會面在烏茲別克古城撒馬爾罕(Samarkand)舉行。這是自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，兩人首度會面。「上海合作組織」峰會15日起在撒馬爾罕登場，習近平與普亭15日在峰會場邊會面。

普亭批美醜態畢露 「中國在俄烏戰立場平衡」

普亭當面告訴習近平，俄羅斯「珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場」，莫斯科堅守「一個中國」原則，並譴責美國在台海的挑釁舉動。普亭同時暗諷美國「建立單極世界」的企圖已經「醜態畢露」，絕大多數國家無法接受。

普亭強調俄羅斯願和中方鞏固深化雙方多邊溝通協作，擴大經貿、能源等重點領域合作。兩國經貿往來創下歷史新高，今年前七個月比去年同一時期增加25%。

普亭預祝中共20大圓滿成功，並指當今世界正在發生許多變化，唯一不變的是俄中友誼與互信，俄中全面戰略協作夥伴關係穩固如山。

另據美聯社報導，普亭在會見前的短暫記者會中還特別提到，「我們理解你們對此(俄烏戰爭)存在的問題和關注。我們當然會在今天的會見中解釋我們的立場」。

這是俄羅斯軍隊在烏克蘭東北部戰場上遭受重創以來，普亭首次談及中方的關切。西方媒體普遍認為，烏克蘭軍隊在東北部戰場上取得的重大勝利，為普亭和習近平的會見製造了尷尬的氣氛。

俄烏戰爭爆發前，習、普二人在北京發表聯合聲明，高調宣揚中俄之間的友誼與合作「無上限」、「無禁區」。戰爭爆發後，中國名義上保持中立，實際上卻偏袒俄羅斯，拒絕譴責俄羅斯的侵略行為，並為侵略製造藉口，稱這是俄羅斯在受到北約東擴逼迫後採取的合理行動。

但美方注意到，中國在言論上偏袒俄羅斯，在行動上比較謹慎，未向俄羅斯提供實質性軍事援助。

習讚俄堅持一中 「堅決反對台獨及外部干涉」

據中國官方央視新聞，習近平在會見中說，他讚賞俄羅斯堅持「一個中國原則」，強調「台灣是中國的一部分」，中方堅決反對台獨分裂勢力和外部干涉，「任何國家都無權做台灣問題的裁判官」。

習近平說，今年以來，中俄保持了卓有成效的戰略溝通。兩國各領域合作穩步推進，在國際舞台上密切協調，維護國際關係基本準則。他表示，中方願和俄方一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。

他說，中方願和俄方在「涉及彼此核心利益問題上」相互支持，深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。

央視報導並未提到任何與烏克蘭問題有關的內容。

習近平自2013年就任國家主席以來，已是第39次與普亭面對面會晤。相較之下，拜登總統去年1月就職，迄今仍未跟習近平碰過面，只有視訊和通電話。

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