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每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

明年社安金COLA可能8.7% 40年來最高

編譯孫梁／綜合13日電
通貨膨率8月仍然高達8.3%。退休族所依靠的社安金生活成本調整，明年也勢必要調。圖為國會眾院討論改進社安金體系，確保有能力給付。(Getty Images)
通貨膨率8月仍然高達8.3%。退休族所依靠的社安金生活成本調整，明年也勢必要調。圖為國會眾院討論改進社安金體系，確保有能力給付。(Getty Images)

根據聯邦政府13日公布的通貨膨脹數據，2023年的社安金生活成本調整(COLA)可能是8.7%，按照這一比率，退休族明年的社安金每月將增多144.1元，平均每月可領1656元。

無黨派的老年人組織「老年公民聯盟」(The Senior Citizens League)表示，8.7%是40年來最大的COLA增幅，超過今年的5.9%，是目前大多數社安福利領取者遇到的最高COLA。

「老年公民聯盟」的社安與聯邦醫療計畫(Medicare)政策分析師瑪麗•強森(Mary Johnson)說：「儘管明年的COLA沒有我們6月預計得高，但仍是40年來最高。」

COLA是基於13日公布的消費物價指數，由於能源和食品價格上漲，截止今年8月前一年的通貨膨脹升高了8.3%。社安署是根據城市工薪族與文職人員的消費物價指數(CPI-W)來計算COLA，意味著COLA在8月前的一年增長了8.7%。

但明年的8.7%COLA仍是預估，社安署通常在10月正式公布COLA，從現在到10月的若干變數可能會影響到明年的COLA和退休人員的社安福利，主要變數包括9月的通膨率、利率升高和Medicare計畫B的保費

9月通膨率

社安署在計算COLA時，是將本年度第三季的CPI-W資料與上年同期的CPI-W相比，因此今年第三季還有一個月的CPI-W資料需要觀察，才能正式算出COLA。

提高利率

聯準會加息可能影響到9月的通膨，聯準會今年7月再度升息0.75個百分點，9月下旬仍可能繼續加息0.75個百分點，強森說：「加息可能極大影響部分消費者的信心，因此會對9月的數據產生影響。」

Medicare計畫B的保費

社安金領取者明年的每月福利能夠增加多少，還將取決於Medicare計畫B(Plan B)的保費增加多少，因為保費是每月從社安金中直接扣除。

今年的Medicare計畫B標準保費為每月170元，Medicare管理部門今年6月的報告表示，2023年的保費將維持不變。

次年的Medicare計畫B保費通常是每年11月公布。

保費 社安金 福利

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