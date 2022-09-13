全美鐵路醞釀16日罷工 禍延經濟 拜登進退兩難

美鐵30年前也曾出現大罷工，使幾個重要城市交通幾乎停罷，圖為當時芝加哥聯合車站旅客等不到車的混亂情況。（美聯社）

代表全國5萬7000名火車駕駛及車掌的工會醞釀於16日罷工 ，運輸部鐵路管理局(FRA)估計，罷工將造成每天20億元的經濟損失，拜登 政府如何在維繫國家經濟，以及捍衛勞工權益的承諾間取得平衡，面臨考驗。

華盛頓郵報報導，鐵路從業人員的勞資糾紛由來已久，拜登指示成立的緊急小組曾在7月擬定協商方案，但是勢力最龐大、對鐵路運輸至關重要的駕駛及車掌工會依然對其中的病假及出勤等項目不滿，醞釀三年來再度發起罷工。

兩工會表示，駕駛及車掌一直沒有病假福利，就算是無薪病假亦然，曾有員工因看醫生及奔喪而被解雇，此外，駕駛及車掌尖峰時還得連續14天待命、每日至多12小時；資方代表則說，這些人員已有「可觀的帶薪假天數」，應已足夠運用。

儘管罷工仍未正式啟動，但是影響已經浮現，美鐵(Amtrak)宣布，13日起部分長程路線將會取消，避免列車尚未開到終點站就因為罷工而受到影響。

鐵路在國內貨運及都會區通勤間扮演重要角色，如果兩工會發動的罷工成真，可能衝擊50%的通勤鐵路，受影響的通勤族每日數十萬計，讓美鐵稱其影響是「災難性的」。

更糟的是，鐵路約負擔了國內30%的貨物運輸，能源、汽車、農業、零售等都仰賴鐵路，讓貨物能夠在港口、倉儲、物流中心等地之間往返，鐵路停運的骨牌效應不容小覷，每日經損上看20億元。

如何在維繫國家經濟，以及兌現捍衛勞工權益的承諾之間取得平衡，成為拜登當前面臨的一大問題；此外，繼港口的供應鏈危機及空運的航班大亂之後，拜登政府也難再承受鐵路也發生問題。

白宮國家經濟委員會(NEC)、勞工部 、運輸部上周與工會的協調依然破局；眼看罷工危機迫在眉睫，消息人士表示，拜登12日再次致電工會與鐵路公司，推動雙方達成協議以避免罷工成真。

惟另一方面，拜登政府也在為鐵路運輸癱瘓作準備，試圖為經濟以及期中選舉選情止血。