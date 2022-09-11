俄遭制裁 無法取得高科技元件 被迫搬出蘇聯庫存彈藥

俄國國防部公布的圖片顯示，俄軍10日在烏東和烏南敗退時，仍繼續抵抗烏軍。(美聯社)

俄羅斯總統普亭 侵略烏克蘭行動至今受挫，可能凸顯俄國 遭受國際制裁而無法取得高科技電子元件的困境；另據紐約時報報導，俄國有愈來愈多俄鳥戰地前線部落客，更加勇敢發表不受俄國當局審查的戰事實情，戳破俄軍謊言。

俄烏戰事2月開打至今，俄軍耗費比預期更多的彈藥火砲，加上國際制裁讓俄國難以取得高科技晶片 等產品，迫使俄軍搬出蘇聯時期的彈藥庫存。

俄國國防部公布的圖片顯示，俄軍10日在烏東和烏南敗退時，仍繼續抵抗烏軍。(歐新社)

面對烏軍頑強抵抗和近日大舉反攻，喪失占領地的俄軍更挫折；專家分析，俄軍恐怕就快彈盡援絕，未來戰事發展可能取決於俄軍能否取得高科技晶片。

烏克蘭已發布全球警告，公布俄國採購半導體、變壓器和絕緣礙子等電子產品「購物清單」，其中大多數產品由台灣、英國、日本及德國製造。

俄國往年高度仰賴前述國家的產品，但隨著制裁實施，俄方不易取得關鍵科技產品；美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，俄國甚至會拆冰箱和洗碗機等家庭設備並取用其中的晶片。

政治新聞網站Politico報導取得的俄國採購清單依重要程度區分三類，其中甚至包含俄國希望支付的價格。

烏克蘭總理什米加爾(Denys Shmyhal)表示，未來戰事發展將取決於科技本質。

普亭2018年宣布一系列新穎極音速武器，稱此飛彈可打到任何地方且躲避美製飛彈防禦系統。

然而，什米加爾表示，俄國只剩40多枚極音速飛彈，且幾乎已用掉半數武器，「晶片是飛彈精準的要素，但因為俄國遭制裁，高科技晶片設備的配送受阻，無法補充庫存」。

歐美國家及日本對俄國祭出制裁，但中國並未跟進；中方也曾提供俄國無人機和侵略設備，此次也可能支援無法採購高科技產品的俄國。

另據紐時報導，俄軍10日在烏克蘭東北部遭遇重大挫敗，堪稱俄國侵烏以來最慘情況；但普亭當天卻在莫斯科主持摩天輪啟用儀式，他說：「人們與親友放鬆休憩很重要。」

反觀前線觀察部落客直言暗批普亭「浪擲億元開趴」慶祝莫斯科建城875周年，此人寫道，「你有毛病嗎？現在是不容失敗的時刻」。