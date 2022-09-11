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俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

俄烏戰199天反攻轉捩點 烏軍取得重大勝利 俄2據點撤軍

編譯陳韻涵／綜合10日電
烏克蘭軍隊本月在烏東和烏南對俄軍發動的戰略反攻取得重大勝利，烏方宣稱已收復2000平方公里土。圖為烏軍10日收復哈爾科夫州的巴拉克利亞鎮後，升起烏克蘭國旗。(歐新社)
烏克蘭軍隊本月在烏東和烏南對俄軍發動的戰略反攻取得重大勝利，烏方宣稱已收復2000平方公里土。圖為烏軍10日收復哈爾科夫州的巴拉克利亞鎮後，升起烏克蘭國旗。(歐新社)

俄烏戰爭第199天，烏克蘭軍隊重大捷報頻傳。烏軍上周以驚人速度反攻東北部關鍵後勤樞紐哈爾科夫(Kharkiv)，俄國國防部10日宣布自哈爾科夫兩處據點撤軍，顯示烏軍反攻奏效；此外，烏軍10日還重新控制伊久姆(Izium)，可能成為俄軍今年2月底入侵烏克蘭以來，俄烏戰局的重大轉捩點。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)當天表示，烏軍本月已收復2000平方公里國土。

烏克蘭在第二大城哈爾科夫南部取得重大進展後數日，傳出俄軍撤離該城的捷報，這是烏軍重挫俄軍試圖攫取首都基輔的計謀近七個月以來，最重大的反攻進展，可能成為這場戰役的轉捩點。

澤倫斯基10日晚發布影片表示，「最近幾天裡，俄軍向我們展示了他們最好的(一面)—也就是他們的背面。不管怎樣，逃跑對他們來說都是正確的選擇」。

烏軍與俄軍10日在哈爾科夫州交戰，造成民房起火。圖為消防人員正在滅火。烏軍官員說...
烏軍與俄軍10日在哈爾科夫州交戰，造成民房起火。圖為消防人員正在滅火。烏軍官員說，烏軍在哈爾科夫州已收復約30個村鎮。(路透)

俄自哈爾科夫兩據點撤出

俄國國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)證實從哈爾科夫兩個據點撤出的消息，但表示俄軍會在烏東頓內次克(Donetsk)地區的巴拉克列亞(Balakliya)和伊久姆(Izyum)重新組織，以加強頓內次克前線的攻勢。

美聯社指出，俄軍宣布撤退以聚焦頓內次克戰事，類似俄軍年初試圖占領基輔卻宣告失敗時的聲明。

俄國聯邦安全局(FSB)退役陸軍上校、俄國支持的頓內次克前「國防部長」葛金(Igor Girkin)表示，俄國撤軍具策略考量；他在通訊軟體Telegram上寫道，「移轉到伊久姆、巴拉克列亞和庫皮揚斯克鎮(Kupiansk)的聰明決策是出於尊重烏克蘭夥伴」。

庫皮揚斯克鎮是烏克蘭東北部前線數千名俄軍提供後勤補給的唯一鐵路樞紐，烏軍10日稍早宣稱中斷俄軍在伊久姆的補給路線。

烏稱俄補給線中斷 撤軍如雪崩

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)表示，俄軍補給線被中斷之後，缺乏糧食和燃料，「俄軍撤退宛如雪崩，一旦防禦陣線動搖，就會全崩」。

華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)表示，烏軍在東部收復大片失土，估計收回約2500平方公里的土地，並稱「烏軍快速進展讓俄軍亂了套」。

英國國防部10日表示，英方認為烏軍在哈爾科夫南部進展約50公里，形容伊久姆周遭的俄軍「逐漸遭到孤立」；英方評估，烏軍本周以來已收復逾1000平方公里失土。

澤倫斯基：本月已收復2000平方公里土地

澤倫斯基則在電視演說中表示，烏軍自本月初以來，已解放約2000平方公里國土。他說，「在烏克蘭，占領者將無容身之處，永遠也不會有」。

烏克蘭 國防部 俄國

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