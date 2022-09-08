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美通膨降溫？要看住在哪…美西部多州民眾無感

編譯郭宣含／綜合7日電
通膨快速飆升數月後於7月首次減緩，但不同居住地的美國人仍感受到不同程度的財務負擔。通膨也影響了勞工市場，圖為招聘廣告。(美聯社)
通膨快速飆升數月後於7月首次減緩，但不同居住地的美國人仍感受到不同程度的財務負擔。通膨也影響了勞工市場，圖為招聘廣告。(美聯社)

福斯財經(Fox Business)報導，通膨快速飆升數月後於7月首次減緩，但不同居住地的美國人仍感受到不同程度的財務負擔，西部多州依舊是通膨溫床，相較之下，中大西洋州和新英格蘭地區的物價則稍低於全國平均物價。

勞工部指出，7月消費者物價指數年增8.5%，稍低於6月9.1%的年增幅度，7月物價月增幅則無變動；該指數涵蓋汽油、食物和租金價錢，逼近1981年12月以來最快增幅。

不過美國部分地區的通膨卻高於全國平均，西部州現為通膨溫床，西南部中央區7月通膨指數年增飆升至9.7%；這些區域包括奧克拉荷馬、阿肯色、路易斯安納、德州。

落磯山脈區各州的通膨指數位居全國第二，包括蒙大拿、懷俄明、愛達荷、內華達、猶他、科羅拉多、亞利桑納、新墨西哥州；這些地區通膨指數依舊維持在驚人的9.6%，遠高於全國8.5%的通膨指數。

西部州現為通膨溫床

西部地區通膨也大增，一部分是因為數千人希望定居的落磯山脈(Rocky Mountain)房地產物價暴漲。例如，根據房地產網站Redfin數據，亞州鳳凰城12月售出的一般住房售價43萬5000元，年增28%；柯州房屋均價則年漲近20%。

南大西洋州的物價平均年增9.5%，馬里蘭、西維吉尼亞、維吉尼亞、北卡羅來納、南卡羅來納、喬治亞和佛羅里達州等州也面臨高於全國平均的通膨。

相較之下，中大西洋州和新英格蘭區的通膨稍低於全國平均，年增7.3%，這些州涵蓋紐約、新澤西、賓州，以及緬因、新罕布夏、佛蒙特、康乃狄克、羅德島和麻州。

通膨居高不下為多數美國家庭帶來沉重財務負擔，迫使民眾得為食物和租金等日常必要開銷付更多錢；低收入美國人尤其感受到不成比例的負荷，他們早已因物價波動而受到嚴重影響。

雖然美國勞工最近數月薪資大增，但通膨吃掉大半薪水。根據勞工部，經高通膨調整後，7月實際時薪月減0.5%，7月實際收入則年減3%。

指數 勞工部 新英格蘭

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