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拜登稱想對抗國家「需F-15戰機」 遭譏：神學士就沒有

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登，攝於30日。（Getty Images）
美國總統拜登，攝於30日。（Getty Images）

福斯新聞與新聞週刊報導，美國總統拜登30日在賓州發表關於槍枝管制的演說時，又一次批評了憲法第二修正案的支持者，並警告那些認為擁槍權意在成為防備暴政的「勇敢右翼美國人」，「如果你想要對抗一個國家，就需要一架F-15戰機」。

根據報導與白宮發布的逐字稿，拜登當天現身賓州威爾克斯-巴里（Wilkes-Barre, PA）的威爾克斯大學（Wilkes University），就宣揚最新的「更安全美國計畫」（Safer America Plan）發表講話，以推動支持執法部門與遏阻犯罪的努力。儘管講話內容主要是著重於政策，但隨後把注意力轉向了政敵，攻擊共和黨人反對控槍行動。

拜登先提到，他我在家有兩把霰彈槍，「這說來話長，但我並不反對槍枝，我支持第二修正案」，接著提到美國史上最保守大法官之一的聯邦最高法院已故大法官史卡利亞（Antonin Scalia）曾寫道，「就像多數權利，第二修正案賦予的權利並非毫無限制」。

拜登說，「現在，你不能繼續購買自動武器，不能出去購買加農砲（Cannon）。而對那些說一切都是為了確保美國獨立與安全的勇敢右翼美國人，如果你想要對抗一個國家，你需要一架F-15，你需要稍微超過一把槍的東西」。

根據現場影片，台下依稀傳出笑聲，但拜登強調，「不，我沒開玩笑。想一下，想想我們用的基本理由，那是用來提出這一點的。他們正對著誰開槍？他們正對著我身後的這些人（警察）開槍」。

推特帳號「Disclose.tv」發布拜登作出前述講話的影片後，瀏覽次數迄今已超過245萬，部分網友及保守派政治人物不意外地推文抨擊他的發言為閉目塞聽跟攻擊自家國民，還有人點出神學士即使沒有F-15也能夠反擊美國。共和黨社群媒體與數位策略工作人員席爾斯（Alec Sears）就推文，「神學士沒有F-15戰機，而拜登一年前把阿富汗讓給他們了」。

拜登 共和黨 神學士

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