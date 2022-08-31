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戈巴契夫1994年曾訪台 大受歡迎掀旋風 全球也矚目

記者魏碧洲／綜合報導
前蘇聯總統戈巴契夫1994年3月20日應聯合報系邀請來台灣訪問。圖為時任故宮博物院院長秦孝儀（右起）、戈巴契夫、夫人蕾莎、總統府資政郝柏村、聯合報創辦人王惕吾、聯合報發行人王效蘭。（本報系資料照片）
前蘇聯總統戈巴契夫1994年3月20日應聯合報系邀請來台灣訪問。圖為時任故宮博物院院長秦孝儀（右起）、戈巴契夫、夫人蕾莎、總統府資政郝柏村、聯合報創辦人王惕吾、聯合報發行人王效蘭。（本報系資料照片）

已故前蘇聯領導人戈巴契夫與夫人蕾莎在1994年3月應聯合報系邀請到台灣訪問六天，當時是令全球矚目大事。戈巴契夫結束訪問的離別記者會上表示，台灣的政府首長令他「留下深刻印象 」，並強調「台灣經驗不僅是中國人的財寶，也是全世界的財產」。

他當時表示，中國人的問題必須由中國人自己解決，他只能提出以下三項看法：1.用和平的方式，尋找建立未來和中國的關係。2.中國目前正推行經濟改革，還需有進一步的民主化政策配合。3.世界各國共同需要的條件是和平與穩定。

戈巴契夫指出，他百分之百堅決反對以武力解決問題，他認為兩岸間的問題應一步步解決，而「第一步已經開始走了」。他明白指出，他訪台期間，一直想刻意逃避這個問題(指兩岸關係)，因為他「沒有辦法去教導別人應該怎麼做」。但他表示他的一貫的立場是，百分之百堅決反對以武力解決問題，兩岸間的問題需要一步步解決。

戈巴契夫此行曾與當時的總統李登輝、副總統連戰等首長會談，並在立法院發表演講，同時還接受聯合報系創辦人王惕吾的款宴。戈巴契夫在台期間所到之處，受到台灣民眾的夾道歡迎，掀起「戈巴契夫旋風」。

戈巴契夫在記者會上表示，經濟問題不可能單獨發展，任何社會的經濟改革，終將影響政治上的改革；他也指出，海峽兩岸未來應會繼續以和平方式發展關係。 

戈巴契夫並表示，台灣的經濟和政治改革經驗，值得作為世人思考世界新秩序的參考，「台灣經驗不只是中國人的財寶，也是全世界的財寶」。他還指出，李登輝總統對俄羅斯很瞭解，他們兩人有許多共同的看法。

他說，原本他以為台灣是一地區性、區域性的國家，在政治等看法上有其地域性的限制，但他發現並非如此，台灣有其政治、社會發展的過程，在知識及文藝等方面都有很大進展。

在思考世界新秩序時，他說，台灣所做到的，不止是全中國也是全世界的財產。聯合報社論以「比預期更豐富，也更成功的訪問」為題，為和平終束冷戰的戈巴契夫訪台行，做為結語定論。 

1994年3月20日，前蘇聯總統戈巴契夫（右二）及夫人蕾莎（左三）接受聯合報系創...
1994年3月20日，前蘇聯總統戈巴契夫（右二）及夫人蕾莎（左三）接受聯合報系創辦人王惕吾的晚宴款待。（本報系資料照片）

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