我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

報告：美2030年若半數新車零碳排 得先砸350億蓋充電站

編譯郭宣含／綜合29日電
麥肯錫報告估計，如果美國想在2030年讓一半上路的車子都是電動車，在未來8年必須每天造478座充電站，才能在2030年達到全美120萬座公共充電站的目標滿足電車上路的需求。（Getty Images）
麥肯錫報告估計，如果美國想在2030年讓一半上路的車子都是電動車，在未來8年必須每天造478座充電站，才能在2030年達到全美120萬座公共充電站的目標滿足電車上路的需求。（Getty Images）

麥肯錫報告(McKinsey report)指出，若全美2030年售出的半數新車為零碳排放車，美國屆時得安裝120萬個公共充電站和2800萬個私人充電站，八年耗資逾350億元；根據保險公司Jerry另一份報告，美國2030年路上預計有3500萬輛電動車，等於未來八年每天得興建478座充電站。

充電站問題 逾半消費者顧慮

電動車銷售自2016年起每年便以兩位數攀升，但逾半美國消費者的最大顧慮是電池和充電站問題，每日郵報(DailyMail)指出，公共充電站是許多民眾不願買電動車的原因。

美國目前有逾12萬8000座電動車公共充電站和至少4500座私人充電站，相較之下，全美有15萬座加油站；美國將背負重大任務，擴增充電站以滿足未來所需。

根據麥肯錫報告，美國電動車在2030年前將從不到300萬輛增至4800萬輛，約占15%的路面總車輛；美國得在那之前興建約3000萬個電動車充電站，八年投注逾350億元。

保險公司Jerry在另一份報告中指出，美國2030年時估計有3500萬輛電動車上路，等於美國須在未來八年每天興建約478座充電站，才能滿足公共建設的需求。

根據Jerry報告，註冊電動車輛增加，未來得關注充電站能否跟上電動車需求。

麥肯錫報告也點出在公共充電站購電費用可能是私人充電站的五至十倍，「為維持電動車運轉，公共充電站可能需要省錢、平均分布、具使用誘因且有穩健的電網支撐。」

公共充電站 供電20%電動車

根據麥肯錫，駕駛若無法在自家幫電動車充電，會希望有方便的公共充電站；麥肯錫報告估計，公共充電站在2030年時將為逾20%電動車供電。

在消費者對電動車興趣增加之際，許多企業盼進一步插旗；7-11表示今年底前將興建500座充電站，英國石油公司(BP)則擬在2030年前將充電站從1萬1000座擴增至7萬座。

越來越多電動車上路，充電需求將從現在110億千瓦小時(kWh)增加至2030年的2300億kWh；Jerry報告結論指出，美國充電基礎建設得加速改變，才能跟上電動車新未來。

電動車 保險 石油

上一則

美軍援烏克蘭 彈藥庫拉警報 官員憂：庫存低到不舒坦

下一則

台灣政策法9月3度闖關 阿米塔吉建議國會、政府減少象徵性作為

延伸閱讀

韓國派團爭取電動車補助 專家：美國難破例

韓國派團爭取電動車補助 專家：美國難破例
韓通商部長：美降通膨法可能違反貿易規則 必要時提告

韓通商部長：美降通膨法可能違反貿易規則 必要時提告
日經：本田將和LG合作 在俄亥俄州蓋電動車電池廠

日經：本田將和LG合作 在俄亥俄州蓋電動車電池廠
委外代工+自己造車 小米打造電動車兩路並進2024量產

委外代工+自己造車 小米打造電動車兩路並進2024量產

熱門新聞

「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

2022-08-27 23:21
美國政府今天表示，將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，。圖為2021年12月26日的紐約市甘迺迪機場。（路透）

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

2022-08-25 20:11
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

2022-08-27 13:09
麻省理工學院教授陳剛因為曾遭司法部間諜罪調查，決定退出聯邦資助研究。(路透)

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

2022-08-27 10:07
圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。歐新社

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

2022-08-26 12:34

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入