報告：美2030年若半數新車零碳排 得先砸350億蓋充電站

麥肯錫報告估計，如果美國想在2030年讓一半上路的車子都是電動車，在未來8年必須每天造478座充電站，才能在2030年達到全美120萬座公共充電站的目標滿足電車上路的需求。（Getty Images）

麥肯錫報告(McKinsey report)指出，若全美2030年售出的半數新車為零碳排放車，美國屆時得安裝120萬個公共充電站和2800萬個私人充電站，八年耗資逾350億元；根據保險 公司Jerry另一份報告，美國2030年路上預計有3500萬輛電動車 ，等於未來八年每天得興建478座充電站。

充電站問題 逾半消費者顧慮

電動車銷售自2016年起每年便以兩位數攀升，但逾半美國消費者的最大顧慮是電池和充電站問題，每日郵報(DailyMail)指出，公共充電站是許多民眾不願買電動車的原因。

美國目前有逾12萬8000座電動車公共充電站和至少4500座私人充電站，相較之下，全美有15萬座加油站；美國將背負重大任務，擴增充電站以滿足未來所需。

根據麥肯錫報告，美國電動車在2030年前將從不到300萬輛增至4800萬輛，約占15%的路面總車輛；美國得在那之前興建約3000萬個電動車充電站，八年投注逾350億元。

保險公司Jerry在另一份報告中指出，美國2030年時估計有3500萬輛電動車上路，等於美國須在未來八年每天興建約478座充電站，才能滿足公共建設的需求。

根據Jerry報告，註冊電動車輛增加，未來得關注充電站能否跟上電動車需求。

麥肯錫報告也點出在公共充電站購電費用可能是私人充電站的五至十倍，「為維持電動車運轉，公共充電站可能需要省錢、平均分布、具使用誘因且有穩健的電網支撐。」

公共充電站 供電20%電動車

根據麥肯錫，駕駛若無法在自家幫電動車充電，會希望有方便的公共充電站；麥肯錫報告估計，公共充電站在2030年時將為逾20%電動車供電。

在消費者對電動車興趣增加之際，許多企業盼進一步插旗；7-11表示今年底前將興建500座充電站，英國石油 公司(BP)則擬在2030年前將充電站從1萬1000座擴增至7萬座。

越來越多電動車上路，充電需求將從現在110億千瓦小時(kWh)增加至2030年的2300億kWh；Jerry報告結論指出，美國充電基礎建設得加速改變，才能跟上電動車新未來。