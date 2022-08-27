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川普稱文件自動解密 拜登開酸：我已經解密全世界

編譯洪毅／綜合26日電
拜登總統連日對共和黨猛烈砲轟，他甚至嘲笑前總統川普聲稱總統可以自己解密，那他就可以解密全世界了。(歐新社)
拜登總統連日對共和黨猛烈砲轟，他甚至嘲笑前總統川普聲稱總統可以自己解密，那他就可以解密全世界了。(歐新社)

前總統川普曾稱，他帶回住家的文件即自動視為已經解密；此說法在司法部公布搜索川普住宅的搜索令聲請書後，遭到拜登總統嘲諷；他說：「你知道嗎，我已經解密全世界所有東西囉，我是美國總統嘛，開什麼玩笑。」

據有線電視新聞網(CNN)報導，這是拜登26日離開白宮時向記者發表的評論，這是自聯邦調查局搜索川普住所海湖莊園(Mar-a-Lago)以來，拜登最露骨的一次批評。

海湖莊園遭到搜查的理由，是川普任內常態性的將文件帶回住所，卸任後仍留下大量文件在海湖莊園內；對於總統將機密文件帶回家是否合適，拜登的回答是：有些時候確實是可以的。

拜登表示，能否將機密文件帶回家要看情況，例如家中有「敏感情報隔離設施」(SCIF)時就可以，而他自己則會將「總統每日簡報」(President's Daily Brief)帶回家，但是文件全程鎖上，會有軍方或相關官員伴隨，處理完畢後會交回軍方保存。

記者繼續提問，指未在特定場所處理機密文件是否合宜時，拜登表示，這必須看文件的內容，還有其機密性的程度而定。

儘管如此，拜登還是盡量保持距離，不願直接談及川普的案情本身；他說：「我不會評論此事，因為我不清楚案件詳情，況且我也不想知道，我要讓司法部自行處理這件事。」

川普的「自動解密」說，包括川普任內兩名前白宮幕僚長在內近20位幕僚，具名或匿名向CNN否認曾聽聞此一說法，並指其程序有問題，還有一名幕僚稱，川普此說是「鬼扯」(Bullshit)。

川普 拜登 白宮

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