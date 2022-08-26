中國出入境鬆綁 8月31日起免核酸檢測申報

中國邊境即將鬆綁，8月31日起入出境中國不必再提交疫苗證明與核酸檢測。（新華社）

中國出入境申報要求再鬆綁。據中國海關總署25日公告，自8月31日零時起，將啓用第九版「出入境健康申明卡」。根據新規定，免去了出入境人員必須提供核酸檢測 訊息、過往感染情況、疫苗接種日期的要求。

一般出入境中國旅客熟悉的各種互聯網申報工具，也同步更新為第九版內容。例如通過微信 小程序進行健康卡申報、互聯網網頁申報、掌上海關App等入口，均已啓用新版申報功能。

依中國官方目前規定，旅客在進出中國國境前，須在班機起飛前48小時內接受二次PCR檢測，被許多需要前往中國的旅客或往來兩岸的台灣民眾，視為一大困擾。

可等待中國各機場 確認

中國海關總署25日公布，自8月31日起取消出入境人員核酸檢測、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為中國邊檢人員為旅客辦理入境手續。(中新社)

新版「取消對出入境人員核酸檢測訊息的申報要求」，在互聯網引發熱烈討論。儘管被解讀為「入出境起飛前不須再做PCR」，但有人認為，還是等待中國各地機場的具體通知再作確認，較為妥當。

增線上確定採樣同意書

此外，在新版健康申報中除了取消相關訊息申報，也對以往出入境人員反映容易產生疑問的項目進行完善或調整，便利出入境旅客填寫；同時，增加了在線確定「採樣知情同意書」的功能，方便進出境旅客簡化現場檢疫流程。

目前要出入境中國前，搭機前必須進行健康申報填寫，而申報的方式有兩種：一種是通過電子申報，入境旅客可在候機時、登機前、落地後等時段通過掃描或下載「中國海關旅客指尖服務」微信小程序和App，並按照要求的項目與內容完成填報，進行線上申報，並憑著填報完後產出的申報碼向海關人員出示，完成入境程序；另一種是紙本申報，旅客可以在機上或旅檢通道領取紙本健康申明卡填報。

為了防疫，中國海關總署自2020年1月25日發布「重新啓動出入境人員填寫健康申明卡制度的公告」，在口岸重新啓動出入境人員填寫「出入境健康申明卡」進行健康申報的制度。若未如實填報、偽造不實內容、隱匿疫情的出入境旅客，有可能觸犯大陸刑法被究責。

至於封境已久的台灣，衛福部長王必勝表示，可望在9月宣布新的政策。