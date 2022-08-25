共和黨批減學貸「賄賂選民」恐推升通膨、圖利部分人口

拜登實現選舉承諾減免學貸，飽受共和黨批評，內政首席顧問蘇珊萊斯在白宮說明學貸減免計畫內容。（美聯社）

拜登 總統24日宣布學貸減免計畫後，在國會兩黨議員間引發不同反應，進步派人士稱讚此計畫，指其雖未達左派的一切要求，但仍是一大勝利；共和黨 人則譴責此舉形同賄選選民，還會推升通膨，而且這是把他人的財務負擔加諸在已還清學貸或沒上大學的納稅人身上。

進步派讚許拜登的學貸計畫，稱此政策將可讓裴爾助學金(Pell Grant)領取者減少2萬元的負擔，對被學貸壓垮的人而言是一大具體幫助。

對自由派而言，裴爾助學金領取者將獲得其他福利實為意外之舉，自由派長期呼籲聯邦政府為每名背負學貸者減免高達5萬元的貸款。

聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)也在推特宣布：「今天是讓人快樂又欣慰的一天。」

華倫2020年參加民主黨 總統參選人初選時提出學貸減免，並成功讓參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)一起說服更多聯邦官員重視此議題。

左派議員和維權人士認為，這是期中選舉前正面且必要之舉，拜登遵循其選舉承諾，且更傾向進步派。

「今天宣布的消息是終結學貸危機長期奮戰的歷史性時刻。」學貸危機中心(SDCC)主席娜塔莉亞·艾布拉姆斯(Natalia Abrams)表示，雖然這對許多人是一項重大勝利，但她也坦言減免有上限，其他人仍背負沉重學貸。

民主黨人表示，在美國人面臨高通膨之際，這項計畫長期下來可減緩民眾的財務負擔。

拜登減免的學貸額度不如部分人士預期，但在該計畫正式推出前，左派尚無太多抱怨。

不過共和黨人迅速抨擊學貸減免計畫，稱此舉免除部分人士的個人責任，僅圖利部分美國人口。

「看看他們怎麼賄賂選民。」聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)表示：「拜登的學貸減免計畫可能為民主黨人贏得部分選票，但卻會推升通膨，害納稅人得背負其他人的財務義務，這對已還清自己學貸的人不公平，還會讓人期待可以不負責任。」

多數共和黨人主張，此舉將使通膨惡化，並稱拜登幾未處理教育成本最近數十年暴漲的根本原因。

共和黨聯邦眾議員柯萊恩(Ben Cline，維吉尼亞州)表示：「拜登提出學貸減免要送給沿岸菁英，但卻讓沒機會念大學還要辛苦工作的美國納稅人共同承擔。」

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州)則譴責說：「民主黨人利用美國勞動人口的錢，幫他們自己買來其政治基層的部分熱情。」

來源：MSNBC