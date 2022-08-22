票房毒藥？拜登造勢之旅 部分民主黨選將走避

拜登總統將展開全美宣導造勢之旅，推銷自己已政績，同時也為不同民主黨候選人的期中選舉站台造勢。(美聯社)

拜登 總統本周內即將走訪全國，宣揚立法成績，同時為民主黨 籍候選人的11月期中選舉助選，但他民調支持率最近在40%，比大多數同黨候選人來得低，所以有些民主黨候選人視他為票房毒藥，避之唯恐不及。

候選人關注拜登民調

路透21日報導，民主黨人當然希望拜登全國行，能拉抬他低迷的聲望，讓民眾注意到他施政及立法方面的成就；拜登走訪全美，將測驗自己對民主黨影響力的極限；國會民主黨人近幾周開始顯露不忠於拜登的跡象，質疑時年79、美國史上最高齡總統的他該不該再戰2024年。

十多位資深民主黨人及戰場州賓州、亞利桑納選戰操盤手指出，候選人生怕與拜登同台，只怕損及自己選情；民主黨籍候選人將密切觀察拜登民氣升降，再考慮要不要跟他一起造勢。

拜登總統本周將展開全美宣導造勢之旅，一方面宣傳最近新的立法內容，推銷自己已政績。(美聯社)

立法加分？尚待觀察

拜登近來就氣候變遷、槍枝管制、提升國內半導體生產，都取得立法勝利，在堪薩斯州為保護墮胎權也一樣，讓他施政加分；但資深民主黨人說，固然拜登8月成績斐然，但民眾對他觀感是否有變，還是拜登立法勝利為時已晚，則有待觀察。

挺不挺拜登 面臨兩難

同一時間，共和黨 人雖然為前總統川普、2021年要命的國會山莊暴亂案而內部分裂，但面對拜登倒是團結一致，在國會、右派媒體同聲攻擊他；川普也拍板主打通膨創紀錄是拜登政策所致，還有拜登已經年老昏饋。

挺拜登的人雖指出，其他國家的通膨甚至更兇，拜登依然矍鑠，但民主黨有些候選人擔心自己在某些造勢場合，會碰到支不支持拜登連任的尷尬問題；消息人士稱，不管他們怎麼回答，都會授攻擊口實給共和黨籍對手。

民主黨聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)正角逐俄亥俄州聯邦參議員席位，與共和黨對手萬斯(J.D. Vance)鬥得旗鼓相當；萊恩7月就以行程衝突為由，避不與在克利夫蘭市演講的拜登同台，也迴避有關拜登連任的問題。

潮水上升 托高眾船？

在全國有得拚的民主黨人則表示，殷盼拜登走訪全國，以一連串立法成就，反擊共和黨的攻擊；民主黨工經常援引「潮水上升、托高眾船」的諺語，指出若是拜登民調能夠上升，整個民主黨都會受益。

只是在賓州，民主黨工作人員都說，拜登沒必要來訪，來了恐怕有害無益，因為民主黨候選人目前領先那些被視為有瑕疵的共和黨候選人。

民主黨策士珍妮佛‧霍茲渥斯(Jennifer Holdsworth)表示，刻意疏離拜登就會犯下大錯；選民只在乎執政成果，而當今政府卓然有成。