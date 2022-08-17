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路透：台灣挖戰壕 全力防止中企強挖半導體人才

編譯湯淑君／綜合外電
多年來，晶圓代工龍頭台積電的一流人才頻頻遭中企挖角。 （路透）
多年來，晶圓代工龍頭台積電的一流人才頻頻遭中企挖角。 （路透）

路透熱點透視專欄作家Robyn Mak撰文說，中共海軍在台海演習耀武揚威的同時，台灣也強化半導體防禦力，官員可能迫使鴻海集團取消對中國晶片製造廠紫光集團（Tsinghua Unigroup）的一筆8億美元投資案，並採取行動防止頂尖工程師遭中企挖角。

上月消息傳出，鴻海透過中國子公司持有20%的紫光股權，引起關注。根據路透報導，台灣的投資審議委員會以未經核准為由，考慮對鴻海開罰，罰金可能上看新台幣2,500萬元（約83.3萬美元）。在美國眾院院長裴洛西訪台升高台海緊張關係之際，此事尤其敏感。金融時報（FT）上周報導，台灣國安官員要求鴻海放棄這項投資案。鴻海則表示，此樁合作案被外界誤解，但承諾遵守法令。

台灣官方出面干預，凸顯對北京傾力建立本土科技能力感到不安。科技人才對台灣規模1,270億美元的晶片產業至關重要。多年來，晶圓代工龍頭台積電的一流人才頻頻遭中企挖角。2019年調查顯示，自2015年以來，台灣累計約有3,000名晶片工程師，約占全島總供應人數的10%，已跳槽到中國公司，例如中芯國際 (SMIC)。

台灣政府已加緊腳步阻止半導體人才外流到對岸。除祭出嚴格投資限制外，台企也不准把先進製程晶片製造業務外包中國廠。今年5月，官員突襲檢查將近24家在台營運的中國公司，查明是否有未經核准逕自招聘本地勞工情事。去年也已禁止刊登招兵買馬到中國工作的求才廣告。立法院5月更修法，新增經濟間諜罪。

再者，台灣輿論對中國立場變得更強硬，年輕世代尤然。而北京「清零」防疫封控政策使招聘台灣人更加困難。比起對岸17兆美元的經濟規模，台灣或許像小蝦米對抗大鯨魚，但台灣科技業目前為止顯然毫無懼色。

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