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「魔鬼詩篇」魯西迪遇刺／追殺令懸賞400萬 多名譯書者被刺殺亡

記者胡玉立／綜合報導
因發表「魔鬼詩篇」遭伊朗下令追殺30餘年的作家魯西迪，12日在紐約上州公開演講時被刺傷。圖為現場人員上前施救。(美聯社)
因發表「魔鬼詩篇」遭伊朗下令追殺30餘年的作家魯西迪，12日在紐約上州公開演講時被刺傷。圖為現場人員上前施救。(美聯社)

12日在紐約州演講遇刺的英國作家魯西迪，33年來持續面臨死亡威脅，伊朗的宗教組織甚至懸賞逾300萬元，為的就是要實踐1989年伊朗領袖向全球下達的格殺令。

魯西迪生於孟買的穆斯林家族，中學時期移居英國。他離開信仰並開始公開質疑它，1988年出版小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses），引起軒然大波。穆斯林占主導地位的國家將此書視為褻瀆神明、侮辱先知穆罕默德；全球有約十幾個國家燒毀、禁止此書發行。

伊朗在書出版當年即禁止此書；次年2月14日，當時伊朗領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）向全球穆斯林發布追殺令。魯西迪自此展開逃亡生活，四處藏匿。儘管何梅尼在發布追殺令同年過世，但伊朗現任最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)從未真正撤回此令，只表示「既不支持也不會阻礙對魯西迪的暗殺行動」。

伊朗最早提供270萬元賞金給任何執行追殺令者；2012年一個伊朗宗教組織將賞金提高至330萬元；2016年賞金繼續加高至約400萬元；那年在穆斯林世界，有40家新聞媒體宣布集資設立60萬元獎金，以彰顯追殺令持續存在。各國出版或翻譯「魔鬼詩篇」者，多人遇刺身亡。

魯西迪在藏匿了九年之後，2001年9月公開現身並告訴法國媒體「我不想躲躲藏藏地活著」。他說：「（出書）那時我41歲，現在我71歲。現在一切都很好。」

魯西迪當時還表示，「我們生活在一個主題變化極快的世界，而這是一個非常古老的主題，還有很多其他事情需要害怕，還有其他人需要殺死。」

魯西迪復出世人眼前後，一直公開支持藝術自由。2015年巴黎有12人被疑似穆斯林極端分子殺害，死者有八人是諷刺雜誌「查理周刊」（Charlie Hebdo）的記者，魯西迪特別發表聲明說：「我與查理周刊站在一起，我們都必須捍衛諷刺藝術，它一直是自由和反對暴政、不誠實和愚蠢的力量。就像所有其他觀念一樣，宗教值得批評、諷刺，而且，值得被我們無所畏懼的不尊重。」

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