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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

川普海湖莊園「史無前例」被抄 FBI有線民爆料、部長批准

編譯潘勛／綜合9日電
聯邦調查局無預警的發動搜索前總統川普位於佛州的海湖莊園，反川民眾聚集紐約川普大樓外支持FBI的行動。（美聯社）
聯邦調查局無預警的發動搜索前總統川普位於佛州的海湖莊園，反川民眾聚集紐約川普大樓外支持FBI的行動。（美聯社）

聯邦調查局(FBI)對前總統川普（Donald Trump）佛州寓所海湖莊園進行搜查，9日引起各界高度關注，消息指稱調查人員6月曾約見川普律師，詢問更多失蹤的絕密文件下落；川普次子艾瑞克(Eric Trump)稱搜查是針對國家檔案局(NARA)要求的文件；退休探員則稱此舉「史無前例」，可能有線民提交證據，聯調局想在文件消失前取得。

福斯新聞網(Fox News)引述消息人士報導，雖在國家檔案局要求下，川普1月已歸還放在家中的15箱機密文件，但司法部高級官員6月前往海湖莊園，會見川普的律師代表，商討更多消失的機密文件事宜；司法部反情報及出口管制部門主任布拉特(Jay Bratt)也在場。

川普次子艾瑞克9日現身紐約，他說父親川普一直很配合聯邦調查局，這次突襲讓他們感到...
川普次子艾瑞克9日現身紐約，他說父親川普一直很配合聯邦調查局，這次突襲讓他們感到意外。（路透）

幹員取走了約十箱文件

司法部調查員與川普代表律師6到8月的磋商，因川普顯無合作意願而破裂；8月5日，檢方向法院申請搜索令，聯邦佛州南區地方法院治安法官批准，聯調局幹員於是在8日對海湖莊園突擊搜索，取得數目不詳的文件。華爾街日報9日報導，幹員們共取走了大約十箱的文件。

司法部大動作讓人質疑

川普次子艾瑞克上福斯新聞網節目，對主播漢尼提(Sean Hannity)表示，聯調局突然搜索，說是國家檔案局要他們看看川普是否仍持有文件，但川普幾個月來與檢調十分合作，所以代表律師對突擊搜索完全嚇到了，指調查局跟他關係很好，但驟然間沒通知，就派了2、30輛車的幹員前來。

美聯社報導，聯調局史無前例地搜索前總統宅邸，9日在政界、兩極化嚴重的美國，引發反彈；司法部在加蘭德(Merrick Garland)部長領導下，向來小心翼翼，卻突然採取大動作，更讓人質疑。

聯調局退休幹員塔布曼(Michael Tabman)向「每日郵報」指出，很可能是線民踢爆有新資訊，而且聯調局與川普的合作破裂，才致聯調局8日突然搜索海湖莊園。

曾任職聯調局24年的塔布曼指出，這麼敏感的搜索行動，一定要加蘭德部長批准才行；「我想一定是有人提供資訊，提到機密文件現在在哪裡」，他認為海湖莊園內部有人提供資訊，稱做有線民通報也無不可；要不是有人向聯調局通報消息，就是突然撞見其他消息，重大到令聯調局決心現在必須取得，不然就拿不到了。

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