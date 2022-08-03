波洛西見蔡英文：台灣故事就是「韌性之島」

蔡英文（右）接見美國聯邦眾議院議長波洛西（左）。(路透)

眾院議長波洛西 率團訪問台灣，密集拜會蔡英文 總統及立法院朝野黨團代表。波洛西特別以「台灣關係法 」指出，不會放棄對台承諾，所有代表團成員牢記這一誓言，必須支持台灣，台灣的故事就是「韌性之島」。

波洛西獲頒特種大綬卿雲勳章

蔡英文（右）頒授波洛西(左)「特種大綬卿雲勳章」。(歐新社)

蔡英文（右）接見美國聯邦眾議院議長波洛西（左）。(路透)

波洛西表示，她與國會代表團此行要傳達區域安全、經濟繁榮、好的治理三個核心理念，此行也代表她對台灣的堅定友誼與支持。

波洛西代表團台北時間3日上午進總統府拜會蔡總統與副總統賴清德等人，蔡總統先頒贈波洛西特種大綬卿雲勳章，肯定她對世界及台灣的貢獻。蔡總統稱讚波洛西是台灣最堅定的友人，感謝她對台灣堅若磐石的支持。蔡總統說，波洛西與台灣有長久友誼，波洛西曾於1999年10月訪問台灣，對九二一地震的關心。

蔡英文提台因應變局3態度

蔡總統特別提到，在俄國侵略烏克蘭之際，台海安全成為國際焦點。她表示，民主台灣如果受到侵略，將危及印太及國際安全。蔡總統指出，她藉此向世界傳達台灣應對變局的三個態度：一，對刻意的武力威脅，台灣不會退縮，維護國家主權，堅守捍衛民主價值。二，盡最大努力強化自身防衛力量，確保自由台灣及印太地區安全，並維持穩定的供應鏈。三，台灣是美國可靠信賴的夥伴，將持續加強合作，自我防衛，發展經濟， 維持台海穩定。

波洛西表示，做為一個女性，也接受一位女性總統頒贈的勳章，非常榮幸，這也是代表兩黨參眾議員接受，她會把勳章在辦公室戴著。

蔡英文（右）接見美國聯邦眾議院議長波洛西（左）。波洛西致詞表示，台灣的故事就是「韌性之島」。(歐新社)

波洛西指出，大約43年前，美國國會通台灣關係法，這是美國在亞太地區外交政策最重要的支柱之一。這個法闡明美國對民主台灣的承諾，為迅速發展成為關鍵夥伴關係的經濟和外交關係提供了框架。這個法也培養根植於我們共同利益和價值觀的深厚友誼：自決和自治、民主和自由、人的尊嚴和人權。

波洛西指出，此行的三大考察目標就安全，國家與人民的安全；再來就是經濟，與好的國家治理。在這方面台灣處於領先地位，她要恭喜台灣在防疫方面的成功。

總統府以「官方規格」接待波洛西，並由外交部為波洛西舉行記者會，顯示之前的保持低調，至此已豁然開朗。蔡總統並以午宴款待波洛西一行。

波洛西在拜訪立法院時表示，她被稱為台灣的朋友，深感榮幸。她這趟亞洲行，也是用行動支持拜登總統的印太安全戰略，她稱這個代表團是極具有能力與力量的組合。

波洛西率代表團已拜訪過新加坡、馬來西亞，原本外界推測她可能只是旋風式訪問台灣，但沒想到她不僅過了一晚，還排滿了行程，除了官方單位，她也與民運人士見面。

在中美強大壓力下，波洛西與民主黨五名議員仍造訪台灣，代表團在台北時間2日晚上10時34分抵達台北松山機場，由外交部長吳釗燮與美國在台協會(AIT)處長孫曉雅前往接機。

波格西結束台灣行程，下一站是南韓與日本。