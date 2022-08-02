「新超級熱浪」本周報到 體感超過100度

新一波超級熱浪本周報到。圖為上月29日東北部麻州一位男子在炎夏中沖凉。(美聯社)

今夏熱浪 的趨勢恐怕只會變本加厲：華盛頓郵報(The Washington Post)報導，至少在本月中之前，本土幾乎不會有任何角落能夠免於高溫 ，其高壓熱穹(heat dome)面積正在擴大，100度以上的熱浪將遍及整個中部及南部，影響約4300萬人。

太平洋高壓為西北部地區帶來創紀錄高溫，西雅圖連續五天均溫曾達到93.8度，僅次於1981年創下的95度紀錄；在平均高溫81.8度的波特蘭，7月底卻是連續七天超過95度；在加州北部，一場野火就燒掉相當於兩座迪士尼樂園的面積。

西北部的太平洋高壓目前稍有緩解，但是百度的餘熱猶存；然而，另一個更巨大的熱穹正在醞釀中，將從伊利諾州開始向南方擴大，沿路吸收其他熱穹，從俄勒岡東部、猶他、亞利桑納、德州 、佛州、紐約等州的範圍內，都是熱穹的影響範圍。

在熱穹的影響範圍內，100度以上高溫為普遍之事，預測約4300萬人將體會箇中滋味；在玉米帶(Corn Belt)、大平原地區(Great Plains)、歐札克斯(Ozarks)等區域，多地已發布高溫警報。

聖路易的1日氣溫預測為95度左右，但受到濕氣影響，體感溫度可能達到100至110度；德州非海岸線地區，預測2日之後的氣溫「最低也有100度」，包括達拉斯，其他可能在當天突破100度的大城市，包括堪薩斯城、奧克拉荷馬市等。

到3日，芝加哥及底特律的體感溫度預測也會突破100度；4日，東北部波士頓的氣溫預測將超過96度，紐約州首府奧伯尼(Albany)當天的預測為98度，為1955年以來的最高溫，而紐約市及華府預測當天的體感溫度都會在100度以上。

到5日，南達科他州第二大城急湍市(Rapid City)預測將達102度，為1964年以來的最高溫；6日之後，預測一波冷空氣團將讓北部地區的氣溫有所下降，但是包括德州在內的愛阿華州以南地區恐怕是高溫依舊，熱浪可能將持續到本月中。