後疫情時期 仇亞仍嚴重 平均5人有1人遇過

統計顯示,即使在疫情之後,美國社會仇恨亞裔的暴力事件還是不斷升高。圖為亞裔維權團體3月在紐約的抗議行動。(Getty Images)

最新研究:亞裔 持續遭騷擾及仇恨攻擊

美國爆發新冠疫情 後,亞裔民眾頻頻遭受騷擾、攻擊。最新研究顯示,步入後疫情時期的現在,針對亞裔而來的仇恨犯罪案件仍然持續增加。

非營利組織「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」(Stop AAPI Hate)論壇公布最新調查報告指出,從2020年3月至2022年3月,全美出現針對亞裔民眾的仇恨犯罪通報案例累計超過1萬1400件。

圖為芝加哥去年的反仇亞遊行。(美聯社資料照)

報告指出,疫情發生初期,亞裔社區民眾便成為騷擾、言語虐待及仇恨論鎖定目標,兩年多之後問題依舊存在。

聖伯納汀諾加州大學 (California State University, San Bernardino)仇恨及極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)今年稍早公布研究報告指出,全美各地反亞裔仇恨犯罪案件數量,2021年比2020年增加339%,

平均每5起案件 有2例發生在公共場所

「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」統計報告指出,2020年3月至2022年3月之間的仇亞案件中,約有三分之二是某種形式的言語或文字騷擾,平均每五起案件中,便有兩例是發生在公共場所。統計顯示,亞裔女性淪為攻擊目標的機率比亞裔男性多出一倍。

約有17%仇亞案件為身體攻擊,平均每10起案件當中便有一例發生於大眾交通系統。

「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」與「愛德曼數據智庫」(Edelman Data & Intelligence,DXI) 共同舉行的全國調查指出,亞太裔民眾在過去兩年期間,平均每五人中就有一人經歷過仇亞事件。

調查結果顯示,層出不窮的仇亞案件讓亞太裔民眾變得害怕,將近半數受訪民眾坦承因此出現憂鬱、焦慮的症狀。

加州最多 超過4000件 其次紐約、華盛頓州

若以區域分布來看,擁有最多亞太裔人口的加州,仇亞案件累計數量也最高,累計約有4000多起案件,其次則為紐約、華盛頓州。

「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」共同創辦人庫爾卡尼(Manjusha Kulkarni)20日指出,儘管美國民眾已經逐漸走出疫情陰影,但亞太裔民眾卻還是因為族裔而受到各種騷擾。

庫爾卡尼在聲明中寫道:「亞太裔社區對於擔心受怕已經感到厭煩,我們要的是真正能夠帶來改變的解決之道,並且把重點放在防止問題發生。」