6月通膨飆破9%創40年新高 拜登：高到無法接受

聯邦勞工部13日公布6月通膨指數高達9.1%，超出各界預期，是40年來最高紀錄，從食衣住行，全面漲價，平均時薪也減少，錢包縮水。圖為消費者13日洛杉磯在街邊小販現金購物。(Getty Images)

美國通貨膨脹加劇，在汽油、房租大漲推波助瀾下，6月消費者物價年增9.1%，超乎預期，再寫40多年來最大漲幅；拜登 總統13日坦言通膨高到無法接受，並稱該報告過時，因其未能反應已大幅下跌的油價 ；而為了壓制通膨，預期聯準會(FED)兩周後會再度大幅升息。

物價高，高通膨，錢包縮水，一般人節衣縮食，更減少外食。圖為佛州邁阿密海灘市一家餐聽員工在外招攬客人。(美聯社)

根據勞工部報告，6月物價指數 年增9.1%，創下1981年11月以來最快漲速。通膨一大原因為油價大漲，6月油價月增11.2%，年增更逼近60%；住房和食物價格也是高通膨的原因。

6月能源通膨指數月增7.5%，在整體通膨佔了近半；能源指數涵蓋燃料、石油、汽油和電力，年增41.6%，寫下1980年4月以來最大漲幅。

6月汽油價月增11.2%，年增飆至59.9%，反映出俄羅斯入侵烏克蘭對全球能源市場的衝擊；不過過去一個月能源和油價持續下降，根據美國汽車協會(AAA)，美國13日平均每加侖普通汽油油價4.63元，雖仍逼近高點，但已從6月中每加侖5元的高峰微幅下跌。

高通膨導致聯準會提高利率，讓消費者對貸款買車購房都怯步。圖為賓州一處二手車行，存貨堆棧。(美聯社)

6月租金月增0.8%，年增5.8%，為1986年以來最大漲幅；裝潢費用也快速飆漲，家具價格年增13%。6月食品價格年增12％，為1979年最快增幅。

低收入者、非裔與西語裔美國人受到格外大的衝擊。對抗通膨現為美國最具挑戰的經濟問題，令人憂心勞動市場和消費者支出等反應強勁經濟的面向，恐不足以對抗逼近的經濟衰退。

聯邦13日公布6月通膨指數高達9.1%，居高不下的汽油價格是主因。圖為費城加油站的油價近5元。(美聯社)

高通膨也成為聯準會棘手問題，聯準會已陸續展開30年來最快的升息節奏；美國經濟今年前三個月首見縮減，許多分析師認為第二季會繼續維持該趨勢。

部分經濟學者認為，通膨可能接近短期高峰，油價已見降幅，運費和食品價格也開始下跌，薪資漲幅趨緩；民調也顯示，美國人調低對長期高通膨的預期，這通常反映過一段時間後，物價漲幅會更緩和。

拜登稱報告過時 試圖淡化

拜登13日表示，6月物價指數年增9.1%，高到令人難以接受，但稱該經濟報告公布時已「過時」，企圖淡化外界的憂慮。

出訪中東的拜登剛抵達以色列後表示：「今日數據並未反映油價下跌近30天後的完整影響，自6月中以來，油價已降約40分。」

「省下的錢可讓美國家庭好好喘口氣。」拜登指出：「該報告公布後，小麥等其他商品價格也已大幅下降。」

拜登在聲明中表示，他將呼籲國會通過法案對抗通膨，降低衝擊美國家庭的日常支出成本，包括處方籤費、水電帳單、健保保費等。