我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

為新冠疫情「控告中國」被法官駁回 密蘇里檢察長上訴

編譯盧炯燊／綜合9日電
密蘇里州檢察長施密特。(美聯社)
密蘇里州檢察長施密特。(美聯社)

聯邦法院8日作出裁決，指密蘇里州就新冠疫情控告中國無效，州檢察長施密特(Eric Schmitt)立刻提出上訴。

共和黨控制的密蘇里州，2020年4月成為全美第一個就新冠疫情控告中國的州，聲稱源自中國的疫情使該州蒙受巨大經濟損失，施密特代表提出民事索償。

但聯邦地方法院法官林博(Stephen Limbaugh)在長達38頁的判決書裡指出，根據聯邦法律有關起訴外國主權實體的相關規定，不允許施密特提出的訴訟繼續下去，因此聯邦法院只能駁回。

判決書提到，原告在提出訴訟外，也試圖要求海牙公約提供服務，但中國在其官網上發出通知，根據公約第13條，拒絕提供服務。該條款允許公約簽署國拒絕提供侵犯主權的服務。由於拒絕服務，政府機構免於承擔責任。

對於訴訟聲稱密蘇里州及其居民可能遭受數百億元經濟損失，判決書也說明，法院不能斷定這是否在美國產生了直接影響，因為新冠疫情在美國出現前後，中間一定會發生很多事情。

在林博作出裁決後，施密特即時提交上訴通知。

施密特辦公室發言人發出聲明說，這起訴訟是美國第一次要讓中國政府及中共，要為新冠疫情承擔責任，又表示期待上訴勝利，要讓中國付出代價。

施密特2019年出任密蘇里州檢察長，也是今年期中選舉聯邦參議員共和黨初選候選人。他聲稱這個訴訟，表明了他一旦當選的話，會繼續與中國對抗。

訴訟裡除中國政府及中共外，還點名多個中國政府機關，包括湖北省和武漢市政府、武漢病毒研究所及中國科學院。

然而在提出訴訟的一刻起，法律專家就預測他一定會失敗，這個訴訟無非是個炒作。

加州大學黑斯廷斯法學院(Hastings College of Law)國際法教授基納(Chimène Keitner) 早在2020年4月向華盛頓郵報說，按照目前的法律，看不到會有任何勝訴的可能。

疫情 密蘇里州 武漢病毒研究所

上一則

安倍遇刺身亡 布林肯將赴東京向日本人民致哀

下一則

美中外長會 中學者：有助緩解緊張化的擔憂

延伸閱讀

被影射戀童 前阿州法官告誹謗遭駁回

被影射戀童 前阿州法官告誹謗遭駁回
聯邦上訴法院聽證DACA計畫 移民憂被驅出境 聚紐奧良示威維權

聯邦上訴法院聽證DACA計畫 移民憂被驅出境 聚紐奧良示威維權
溫網／禁賽俄國、白俄球員遭重罰100萬 主辦單位將上訴

溫網／禁賽俄國、白俄球員遭重罰100萬 主辦單位將上訴
檢察長邦塔重申加州墮胎權

檢察長邦塔重申加州墮胎權

熱門新聞

明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

2022-07-04 22:36
俄亥俄州25歲非裔男子沃克遭警方射殺，引起憤怒民眾示威抗議。Getty Images

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

2022-07-04 11:14

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生