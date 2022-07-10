為新冠疫情「控告中國」被法官駁回 密蘇里檢察長上訴

密蘇里州檢察長施密特。(美聯社)

聯邦法院8日作出裁決，指密蘇里州 就新冠疫情 控告中國無效，州檢察長施密特(Eric Schmitt)立刻提出上訴。

共和黨控制的密蘇里州，2020年4月成為全美第一個就新冠疫情控告中國的州，聲稱源自中國的疫情使該州蒙受巨大經濟損失，施密特代表提出民事索償。

但聯邦地方法院法官林博(Stephen Limbaugh)在長達38頁的判決書裡指出，根據聯邦法律有關起訴外國主權實體的相關規定，不允許施密特提出的訴訟繼續下去，因此聯邦法院只能駁回。

判決書提到，原告在提出訴訟外，也試圖要求海牙公約提供服務，但中國在其官網上發出通知，根據公約第13條，拒絕提供服務。該條款允許公約簽署國拒絕提供侵犯主權的服務。由於拒絕服務，政府機構免於承擔責任。

對於訴訟聲稱密蘇里州及其居民可能遭受數百億元經濟損失，判決書也說明，法院不能斷定這是否在美國產生了直接影響，因為新冠疫情在美國出現前後，中間一定會發生很多事情。

在林博作出裁決後，施密特即時提交上訴通知。

施密特辦公室發言人發出聲明說，這起訴訟是美國第一次要讓中國政府及中共，要為新冠疫情承擔責任，又表示期待上訴勝利，要讓中國付出代價。

施密特2019年出任密蘇里州檢察長，也是今年期中選舉聯邦參議員共和黨初選候選人。他聲稱這個訴訟，表明了他一旦當選的話，會繼續與中國對抗。

訴訟裡除中國政府及中共外，還點名多個中國政府機關，包括湖北省和武漢市政府、武漢病毒研究所 及中國科學院。

然而在提出訴訟的一刻起，法律專家就預測他一定會失敗，這個訴訟無非是個炒作。

加州大學黑斯廷斯法學院(Hastings College of Law)國際法教授基納(Chimène Keitner) 早在2020年4月向華盛頓郵報說，按照目前的法律，看不到會有任何勝訴的可能。