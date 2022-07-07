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綠能難解能源危機 兩黨紛喊「重啟核電」

編譯盧炯燊／綜合6日電
由於用電需求日增，綠能標準又難達到，政治人物現在主張重啟、增建核電廠。(Getty Images)
由於用電需求日增，綠能標準又難達到，政治人物現在主張重啟、增建核電廠。(Getty Images)

由於難以實現清潔能源目標以及電力需求激增，核電再次回到不少人的視野，愈來愈多政界人物，甚至過去持反對態度的人，正重新審視核電計畫，包括延長現有核反應堆壽命及建造新核電廠。

過去對核電持懷疑態度的主要是民主黨人，他們現在也不得不接受現實，尤其是加州最後一座核電廠「魔鬼谷核電廠」(Diablo Canyon Power Plant)將於2025年關閉，將不利實現減碳排放的氣候目標；為此兩黨再次支持發展核電，為現有和新項目增加了數十億元資金。

不過仍有反對核電的批評者認為，清潔能源的外表並沒有改變民眾對核電技術的擔憂，包括改善老舊設施代價高昂、核廢料如處理，以及新項目的嚴重成本超支等。

拜登總統期望到2035年時能消除電力的溫室氣體排放，但聯邦最高法院上周裁定環保署沒有制訂有關法規的權力後，拜登政府特別設立一個60億元基金，幫助核電站繼續營運；另外還為華盛頓州及懷俄明州兩個新核技術項目提供25億元資助。

兩黨去年更已通過一項法案，旨在保護和擴大美國的核能；當其他能源的成本急劇飆升時，讓核能更具競爭力。

美國擁有全球最大及最多的核電廠，維持著92座核反應堆，儘管在過去十年已關閉12座，但仍居世界之首，生產全國所需電力的20%及50%的清潔能源。

除了建造新核電廠外，舊設施的保留也是計畫之一。就以列入關閉名單內的魔鬼谷核電廠為例，加州民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)建議延長其使用壽命，過去要求關閉的民主黨籍聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)，現在也轉變態度。

史丹福大學與麻省理工學院聯合評估報告認為，這座核電廠如持續運作，將顯著減少加州對天然氣發電的依賴，還可節省發電成本，預計從2025至2035年可節省26億元。

對於核電支持者來說，核能加上太陽能、風能和水力發電，100%的清潔能是有可能實現的。

但反對者則認為，核能技術仍存在危險。非營利關注組織Education Fairewinds Energy指出，2011年日本福島核電站在地震及海嘯後洩漏核輻射，就是付出了災難性的代價。

至於核能業界表示，目前的核反應堆在安全、成本及建造方面已與早期的不同，因為新反應堆的組件更少，製造技術統一，從而降低了發電過程中發生故障的可能性。

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