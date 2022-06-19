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潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

編譯柯立偉／綜合18日電
國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。圖為有意在2024年出馬競選總統的潘斯13日在鳳凰城演講。(美聯社)
國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。圖為有意在2024年出馬競選總統的潘斯13日在鳳凰城演講。(美聯社)

至少在過去20年中，前副總統潘斯(Mike Pence)一直是民主黨人討厭的對象之一，但隨著2021年1月6日國會山莊暴亂事件調查的深入，潘斯反而因為力抗前總統川普要求他「推翻大選結果」的壓力，成為民主黨「盛讚」的對象；國會眾院暴亂事件特別調查委員會委員稱讚潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。

暴亂事件調查委員會主席、民主黨籍聯邦眾議員湯普森(Bennie G. Thompson)說：「美國非常幸運，能有潘斯先生這樣一位敢於扛住總統壓力的人，擔任我們的副總統」；不過，共和黨策士米歇爾(Steve Mitchell)表示，即使民主黨會「短暫地」喜歡潘斯，他們也不可能成為潘斯政治生涯中的貴人；米歇爾說：「敵人的敵人或許能合作，但不可能長期結盟；只要潘斯一正式宣布角逐2024年總統大選，他就會再次成為民主黨的敵人，沒有人會喜歡他。」

民主黨策士申科普夫(Hank Sheinkopf)也持與米歇爾類似的看法，但話說得比較婉轉；申科普夫說：「我們給予潘斯的回報是『歷史性』而非『政治性』的；很難想像會有民主黨人真的支持潘斯角逐2024，而像川普那些極右翼的支持者也不可能挺潘斯；但是潘斯對美國民主的貢獻將永遠被世人所銘記，我們會記得他在美國遭逢憲政危機時挺身而出的勇氣與果決。」

國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功...
國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。圖為有意在2024年出馬競選總統的潘斯(前中)13日前往美墨邊境視察。(路透)

從民意調查數據觀察，民眾對於潘斯的態度確實如同米歇爾與申科普夫所說的一般；經濟學人雜誌(Economist)與民調機構「輿觀」(YouGov)聯合進行的調查顯示，對潘斯有好感的共和黨人共64%，但對他有好感的民主黨人只有不到25%，顯見即便民主黨領袖對他高度讚賞，這些「讚賞」仍未深入人心，而對潘斯有好感的64%共和黨人，也並非全然支持潘斯出來選總統。

除潘斯外，因在國會暴動調查委員會做出對川普不利證詞而受民主黨高度讚賞的共和黨人，還包含前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)與川普私人律師柯恩(Michael Cohen)。

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