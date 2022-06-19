對期中選情「太樂觀」？拜登稱參院將新奪4席

拜登總統(前中)雖然民調支持率低迷，他卻四處宣揚預測期中選舉的美夢，即參、眾兩院民主黨都斬獲多數席次。圖為他16日在白宮簽署法案時，多位民主黨議員出席儀式。(歐新社)

在拜登 政府面臨日益艱鉅的施政挑戰之際，拜登總統在演講、籌款活動及與友人談話時，對民主黨 「美好政治未來」的預測卻愈來愈大膽；美聯社分析指出，拜登不斷強調樂觀面，可能拉大華府與全國各地實際面臨嚴重經濟痛苦的人民的距離，呈現不一致的狀態。

拜登17日接受美聯社專訪表示，他身為總統，有部分工作是「保持信心」。他最近在馬里蘭州舉行的金主聚會上說：「我認為我們在參院至少可以奪下四席，我們也將保住眾院(多數)。」拜登指的四席應是俄亥俄、威斯康辛、北卡羅來納或佛羅里達，以及賓州。

但幕僚表示，拜登只是想用這樣的預測來燃起基本盤的動力；美聯社採訪多位白宮 內外人士後發現，拜登最親近的政治顧問中，很少有人和他一樣看好民主黨在期中選舉時的前景，普遍認為民主黨將失去國會控制權，對於許多民主黨候選人可能在選舉中落敗，拜登本人能做的不多。

南卡州選民14日在期中選舉初選中投票。(Getty Images)

拜登想像中充滿希望的願景，與他近50年政壇生涯的樂觀情緒一致，那也是他2020年總統大選的核心；但拜登觀點與政治現實之間看似脫節，讓黨內部分人士擔心白宮不了解這個選舉年對民主黨人來說可能有多糟糕。

幕僚促 多談論挫敗感

「我不是希望有總統站出來說，『我們下次選舉會失敗』，」進步政策研究所所長兼創始人馬歇爾（Will Marshall）指出，對拜登有利的作法可能是「清醒地說，『我們可能會在11月度過一個艱難的選舉之夜』，我們的策略應該是提醒這個國家會受到什麼威脅。」

其實，就算白宮想忽略現實問題也難；白宮官員去年曾寄望選民相信拜登的成就，從而扭轉選民對國家方向的悲觀看法；現在白宮幕僚明白，這麼做勝算太低。他們敦促拜登更放開來談論自己的挫敗感，尤其是在通貨膨脹方面，拜登應向選民展現他與大家有相同的擔憂，讓選民將共和黨人和他們的政策視為解決問題的障礙。

圖為密西西比州波頓市一投票站經理7日剪下「我已投票」的貼紙，準備送給參與期中選舉初選投票的選民。(美聯社)

支持率 39%創下新低

前路易斯安納州國會議員里士滿 (Cedric Richmond) 是拜登2020年競選團隊聯合主席，也是拜登最親密的白宮顧問之一，他4月離職前往民主黨全國委員會工作。他表示，「我們明白，如果不能獲勝，就無法執政。我們正感受到這樣的急迫感，也正努力應對中」。

拜登整體支持率5月創下新低，只有39%。即使是他所屬的政黨也只有33%受訪者表示美國正朝正確方向前進，低於4月的49%。總統在民主黨中的支持率為73%，較去年大幅下降。