拜登簽海運改革法 盼有助抑制運費、緩和通膨

美國總統拜登16日在白宮簽署「2022年海運改革法案」（OSRA），盼有助抑制運費、緩和通膨。 美聯社

拜登 總統16日簽署「2022年海運改革法案」（OSRA），以改善對海運的監管，盼有助抑制運費、緩和通膨。

CNBC報導，此法聚焦於海運公司和貨櫃場業者向進出口商收取高昂的費用，例如留滯費（detention）和貨櫃延滯費（demurrage），希望藉由限制這些加收的特別費，抑制海運成本。進出口商可能把這些增加的成本轉嫁給消費者，進一步助長通膨。

聯邦海事委員會（FMC）今後將握有更多工具，得以根據FMC專員戴伊（Rebecca Dye）調查疫情 期間海運供應鏈 瓶頸所做的建議，採取行動。新法也對美國進口或出口商提供額外的法律保護，以防止他們遭到報復。

FMC主席馬菲（Dan Maffei）說：「我看好此法將重建供應鏈信譽。就留滯和延滯（D&D）費用而言，此法賦予我們所需的授權。我們不希望做得太過火。並非所有的D&D費用都不合理。」

馬菲表示，貨櫃場堆滿貨櫃，被當作貨櫃存放處，因為倉儲空間不夠，而業者必須能收取這些費用，重點在於收費要合理。他表示，FMC將擬定一套最佳實務規則以便執行，且會密切監督業者，必要時會做調整。

新法另一個要點，是海運業者必須逐季向FMC報告詳細的進出口噸位、出口空櫃等資料。