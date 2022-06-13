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愛達荷破獲白人至上主義反同團體 查出大量武裝逮31人

編譯柯立偉／綜合12日電
白人至上主義暨反LGBTQ的極右團體「愛國者陣線」共31名成員，12日因暴力攻擊涉案在愛達荷州被捕。(路透)
白人至上主義暨反LGBTQ的極右團體「愛國者陣線」共31名成員，12日因暴力攻擊涉案在愛達荷州被捕。(路透)

愛達荷州白人至上主義暨反男女同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒(LGBTQ)極右翼團體「愛國者陣線」(Patriot Front)共31名成員，因在該州於科達蓮(Coeur d'Alene)舉行的同志驕傲月活動中持有大量武裝配備，引發騷亂，12日遭愛州警方逮捕。

LGBTQ維權團體12日表示，全國政治意識形態分裂極為嚴重，使LGBTQ社群的社會處境愈發危險。

警方指出，被逮捕者當時都穿著統一訂製，印有「奪回美國」(Reclaim America)的T恤，不只在同志驕傲月的活動上搗亂，警方還在他們的貨車中搜出了、護脛、護盾、煙霧彈等防爆裝備，宛如一支小型軍隊。

受逮捕名單中包含來自德州的愛國者陣線組織23歲創辦人羅素(Thomas Rousseau)，與去年曾在密西根州聖路易一所大學破壞以非裔為主體意象壁畫的24歲嫌犯華格納(Mitchell Wagner)；華格納的辯護律師基爾棣(Michael Kielty)則表示：「愛國者陣線從來不是主張暴力的團體，他們的言論自由應受聯邦憲法增修條文第一條保障。」

活動主辦方發言人潔西卡．馬胡倫(Jessica Mahuron)說：「我們經歷太多針對LGBTQ團體的騷擾，但如果我們真的因此而害怕，就只會讓這些人得逞；我們必須挺身而出，告訴這些人他們的陰謀詭計不會得逞。」

專精本土恐怖主義團體研究的喬治華盛頓大學研究員路易斯(Jon Lewis)指出，愛國者陣線是一個主張白人至上主義的新納粹組織，將非裔、猶太人、LGBTQ團體成員視為頭號敵人，並透過社群媒體廣泛散布仇恨言論；特別是像愛達荷這樣的保守州中，雖然同志驕傲月的活動長期以來本已受宗教人士反對攻擊，但隨著右翼組織反LGBTQ團體聲浪愈趨「團結」，他們在社會上的活動也愈來愈有風險。

愛達荷州警方12日逮捕「愛國者陣線」部分成員。(美聯社)
愛達荷州警方12日逮捕「愛國者陣線」部分成員。(美聯社)

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