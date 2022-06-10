從五角大廈到CIA到國務院 都成立專責單位緊盯這個國家

美國國務卿布林肯宣布將成立「中國組」。（Getty Images）

繼美國國防部和中央情報局（CIA）相繼成立了專門針對中國的部門後，美國國務卿布林肯 最近正式宣布，國務院 正在成立一個「中國組」，以應對美國在21世紀面對的最重要的地緣政治威脅。

拜登 2021年2月10日首次以三軍統帥的身份視察五角大廈時宣布，國防部成立了一個新的中國工作組，「以審視我們的戰略、作戰概念、科技、軍力態勢等」。中央情報局局長伯恩斯去年10月6日也宣布成立一個高級別的「中國任務中心」。

布林肯5月26日演講中沒有提及「中國組」的具體情況，包括人員建制、預算、架構和工作流程等。

國務院一位發言人在回答美國之音記者詢問相關細節時僅表示，「中國組」是國務院範圍內的一個綜合團隊。

根據《外交政策》雜誌網站去年9月的披露，這個新實體是一個專注於跟踪中國全球活動的中心化樞紐，計劃增加專門跟踪中國的官員人數，以追踪北京在全球主要國家日益增長的足跡。這些變化可能包括增加20至30名工作人員，這意味著從國務院中國科目前的25人增加到60人左右。

國務院專門為「中國組」設有自己的辦公大樓並正在進行裝修改造。據知情人士說，新機構估計要到2024年才能正式開始運作。

就像一些觀察人士所指出的那樣，在華盛頓，沒有什麼比成立一個新機構說明一件事的重要。美國一些前政府官員和研究中美關係的專家認為，國務院組建「中國組」是拜登政府在中國問題上向美國民眾和國會表明的一個態度。

美國在台協會台北辦事處前處長的包道格說，中國是美國在新時代最大的挑戰，藉由投入資源，特別是人力資源，向世界展示，美國如何與中國競爭的對抗，並獲得最好的成果。

但包道格也提醒，任何新機構成立不可避免將面臨若干挑戰，新機構的創設，都得面臨如何融入現有機構的難題。