我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

高通膨消費 美富人不手軟 平民越來越「斤斤計較」

編譯洪毅／綜合5日電
由於通貨膨脹，一般民眾已經撙節支出，圖為加州民眾在沃爾瑪結帳。(路透)
由於通貨膨脹，一般民眾已經撙節支出，圖為加州民眾在沃爾瑪結帳。(路透)

通膨率高攀，一般民眾大感吃不消，零售業者同樣壓力沉重，不過從業者發布的財報來看，業者的目標客群鮮明地影響財報表現，代表貧富分化的趨勢在通膨中更加凸顯：富者依然恣意揮霍，升斗小民則斤斤計較於牛奶的容量。

美聯社報導，近期發布財報的零售業者中，Lululemon銷售額強勁，諾斯崇百貨公司(Nordstrom)、羅夫羅蘭(Ralph Lauren)的表現強於預期；這些業者均表示，強勁的收益得於高端產品的銷售。另一方面，專攻低價產品的Dollar General及Dollar Tree也雙雙在5月上調財測。

中價位的零售業者中，柯爾百貨(Kohl's)表示，注意到光顧的民眾支出更少，且專注於更平價的商品，但同一時間，如Calvin Klein、Tommy Hilfiger等高端品牌也銷售熱絡；梅西百貨(Macy's)也以富裕消費者支出強勁為由上調財測，同時又指年收入7萬5000元以下家庭轉向更平價的商品。

平價商品則大受影響，例如Big Lots因家具等產品銷售疲軟，導致銷售額大幅下滑；Gap下調財測的理由，也援引旗下平價品牌Old Navy苦於通膨壓力。

這些業者的表現及說法，透露出通膨之下凸顯的貧富分化問題：當高收入民眾依然無壓力的消費時，一般民眾卻得汲汲營營於預算，例如在沃爾瑪(Walmart)採購食物時，可能從過去的新鮮肉品轉向午餐肉，或是從一加侖的牛奶轉向半加侖的牛奶等。

經濟弱勢的民眾狀況尤其糟糕，已從去年因紓困金及薪資上漲的消費榮景中縮手；北伊利諾州食物銀行(Northern Illinois Food Bank)執行長茱莉·優柯(Julie Yurko)則表示，該食物銀行的平均每月造訪人次，從去年7月至9月的31萬1000人次、上升到今年2月至4月的40萬人次。

不過投行Jeffries近期的報告指出，收入在最末五分之一的民眾，基本上已經耗盡疫情間增加的存款，其餘五分之四的民眾則還有不少存款。這是今年前四個月的國內消費成長率依然高於通膨率的原因之一，也代表到目前為止，部分民眾消費縮手尚不足以影響經濟。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
零售業 牛奶 紓困金

上一則

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

下一則

廚藝獎勵金？臨時通膨費？美餐廳紛悄悄加收附加費

延伸閱讀

紐約油價漲逾120美元至3個月高點 沙國漲亞洲原油售價

紐約油價漲逾120美元至3個月高點 沙國漲亞洲原油售價
商務部長雷蒙多：抗通膨 擬取消部分中國商品關稅

商務部長雷蒙多：抗通膨 擬取消部分中國商品關稅
美國經濟積重難返，駝背上難負另一根稻草

美國經濟積重難返，駝背上難負另一根稻草
電動車降價 還不到時候

電動車降價 還不到時候

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

2022-05-31 00:28
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51
圖為拜登總統30日在阿靈頓公墓進行國殤日演說。(美聯社)

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

2022-05-31 09:48
拜登總統（右）31日將與聯準會主席鮑爾會面，討論美國和全球經濟狀況。這是拜登2021年11月宣布提名鮑爾連任主席的檔案照。 路透

通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾

2022-05-30 12:39

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒