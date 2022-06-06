高通膨消費 美富人不手軟 平民越來越「斤斤計較」

由於通貨膨脹，一般民眾已經撙節支出，圖為加州民眾在沃爾瑪結帳。(路透)

通膨率高攀，一般民眾大感吃不消，零售業 者同樣壓力沉重，不過從業者發布的財報來看，業者的目標客群鮮明地影響財報表現，代表貧富分化的趨勢在通膨中更加凸顯：富者依然恣意揮霍，升斗小民則斤斤計較於牛奶 的容量。

美聯社報導，近期發布財報的零售業者中，Lululemon銷售額強勁，諾斯崇百貨公司(Nordstrom)、羅夫羅蘭(Ralph Lauren)的表現強於預期；這些業者均表示，強勁的收益得於高端產品的銷售。另一方面，專攻低價產品的Dollar General及Dollar Tree也雙雙在5月上調財測。

中價位的零售業者中，柯爾百貨(Kohl's)表示，注意到光顧的民眾支出更少，且專注於更平價的商品，但同一時間，如Calvin Klein、Tommy Hilfiger等高端品牌也銷售熱絡；梅西百貨(Macy's)也以富裕消費者支出強勁為由上調財測，同時又指年收入7萬5000元以下家庭轉向更平價的商品。

平價商品則大受影響，例如Big Lots因家具等產品銷售疲軟，導致銷售額大幅下滑；Gap下調財測的理由，也援引旗下平價品牌Old Navy苦於通膨壓力。

這些業者的表現及說法，透露出通膨之下凸顯的貧富分化問題：當高收入民眾依然無壓力的消費時，一般民眾卻得汲汲營營於預算，例如在沃爾瑪(Walmart)採購食物時，可能從過去的新鮮肉品轉向午餐肉，或是從一加侖的牛奶轉向半加侖的牛奶等。

經濟弱勢的民眾狀況尤其糟糕，已從去年因紓困金 及薪資上漲的消費榮景中縮手；北伊利諾州食物銀行(Northern Illinois Food Bank)執行長茱莉·優柯(Julie Yurko)則表示，該食物銀行的平均每月造訪人次，從去年7月至9月的31萬1000人次、上升到今年2月至4月的40萬人次。

不過投行Jeffries近期的報告指出，收入在最末五分之一的民眾，基本上已經耗盡疫情間增加的存款，其餘五分之四的民眾則還有不少存款。這是今年前四個月的國內消費成長率依然高於通膨率的原因之一，也代表到目前為止，部分民眾消費縮手尚不足以影響經濟。