油價創新高 每加侖4.71元…去年才3.04元

洛杉磯油價已經衝破每加侖8元。(路透)

美國通膨狂飆，汽油價 格2日站上每加侖4.71元的新高，更有七個州每加侖油價衝破5元；洛杉磯 一座加油站甚至出現每加侖8元的超高價；石油輸出國組織及夥伴國(OPEC Plus)2日集會雖同意日增產64萬8000桶原油，但並未讓油價明顯下跌。

駕駛人掏空錢包 心情沮喪

「每日郵報」2日以「拜登 通膨」(Bidenflation)撼動美國來形容這一波漲價的衝擊；相較1日，每加侖汽油價格連夜漲了4分錢，汽車駕駛人看著油價節節高升，掏空他們的錢包，心情莫不沮喪；無論如何，這是全美50州首度平均油價都漲破每加侖四元。

全國平均油價較去年漲一元以上；去年此時為每加侖3.04元。

西岸地區受高油價打擊最重，加州及內華達汽油牌價最高；加州全州油價平均每加侖在六元以上，人口最密集區如洛杉磯更上到八元；內華達平均油價5.36元；夏威夷、華盛頓、俄勒岡三州則在5.20元波段。

洛城衝破8元 洛郡連漲4天

洛杉磯市中心某加油站5月31日每加侖油價格已衝破八元；全洛杉磯郡油價連四天上漲，同日平均自助加油每加侖6.172元。

喬治亞及阿肯色兩州算油價最便宜州，平均每加侖分別在4.19及4.23元；東北部每加侖油價可望維持在低於五元。

中西部各地油價不一，範圍在每加侖4.50到5.26元之間；大平原區均價在4.36到4.77元；南部油價最便宜，每加侖在4.19到4.33元。

OPEC Plus各國2日視訊集會後同意每日增產64萬8000桶原油，相形去年同意計畫在7、8月增產的43萬桶，要增加約50%；但集團會後發出的聲明指出，增產是因應中國等國解除疫情封鎖，沒提到華府施壓增產以因應油價上漲。

沙烏地阿拉伯想改善與拜登政府關係；拜登政府一直想避免油價高漲傷及美國經濟，同時擔心11月期中選前讓選民疏離民主黨；但利雅德當局也不打算破壞與莫斯科為期五年的石油聯盟；兩國目前都是OPEC Plus的領頭羊。

油價在OPEC Plus集會前曾下跌，但會後聲明發表後回漲；美國油價指標的西德州中級原油漲幅近1%，衝破每桶116元。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，美國歡迎OPEC Plus達成重大決定，7、8月日供應量增加逾20萬桶，以因應市場新狀況。