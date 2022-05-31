經濟失衡警訊 17州4月失業率創歷史新低

美國多州失業率處於歷史新低，圖為內華達州賭城一家商場掛出廣告，要招募十六、七歲的青少年。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導分析整理勞工部的數據，顯示進入4月之後，全國失業率創1976年有完整數據以來新低的州數，從2個大增至17個，與新冠疫情 衝擊最甚時，全國15個州的失業率創紀錄相比有天壤之別，不過這依然同樣是經濟狀況及發展不平衡的象徵。

這些州主要分布在中西部、南部及西部山區，其中內布拉斯加州 及猶他州目前失業率僅1.9%，為全國最低；其中內布拉斯加州還是全國除哥倫比亞特區外，勞動率參與率最高的州，接近七成，且華府雖然勞動參與率超過七成居全國最前列，但是失業率達5.8%亦是全國最高。

內布拉斯加州是其他低失業率州的縮影，反映在其產業主要為農業及食品加工，較不會因疫情衝擊而停擺；製造業及物流業較集中的地區，衝擊也相對較小，例如印第安納州。

此外，這些州在疫情期間的經濟封鎖相對沒那麼嚴厲，也有助壓低失業率。在封鎖防疫較嚴格的州，如康乃狄克、麻州、紐約等，目前的失業率與疫情前的水準相比仍有一段距離。

儘管工作易尋是許多民眾的福音，但這依然是經濟狀況失衡的象徵；求職網ZipRecruite首席經濟學者茱莉亞‧波拉克(Julia Pollak)就表示，當前的勞動力市場「非常、非常緊張」，經濟活動中有數以兆計的資金，卻只能尋覓有限的貨物及服務。

由此衍伸的通貨膨脹，漲幅普遍超過民眾加薪，迫使聯準會出手升息抑制，但若有不慎又可能引發經濟衰退；就業評論網Glassdoor首席經濟學者丹尼爾‧趙(Daniel Zhao)表示，只要勞動力市場越緊張，聯準會就愈容易管控通膨。

疫情衝擊最甚的產業為觀光 旅遊業，因此經濟仰賴此行業的夏威夷、內華達州失業率就曾在2020年4月衝上22.4%及28.5%的驚人數字，目前兩州的失業率已回落到4.2%及5%，但依然高於全國3.6%的失業率，其中內華達州的失業率還是全國除華府及新墨西哥州之外最高。

波拉克就表示，就業結構整個遭到破壞，就要花很長時間修復，「觀光客回流的速度，比企業招聘的速度還要快」。