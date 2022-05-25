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德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

德州小學槍案／美國隨機濫射近兩年增53% 至少1嫌在逃

編譯陳韻涵／綜合24日電
德州羅布小學槍擊案傳出後，附近的市政中心貼出平安轉移到該中心的學生班級的名單。在公布欗上看到孩子班級的家長頓時如釋重負。(路透)
德州羅布小學槍擊案傳出後，附近的市政中心貼出平安轉移到該中心的學生班級的名單。在公布欗上看到孩子班級的家長頓時如釋重負。(路透)

聯邦調查局(FBI)23日公布的「美國2021年隨機犯罪的槍手事件」報告指出，去年發生61宗隨機犯罪的槍手事件，同比2020年的21件增加近53%。

FBI報告指出，2020年到2021年間，隨機犯罪的槍手(active shooter)事件增加52.5%，比2019年到2020年增加33%。

這份報告在紐約州水牛城槍手甘德倫(Payton Gendron)15日逞凶後公布，但是統計至2021年，遂未計入水牛城超市13名受害者；FBI對隨機犯罪的槍手的定義為一人以上的涉案者。

FBI表示，隨機犯罪的槍手事件是指發生在至少一處公共場合，通常以大規模屠殺收場，查無其他刑犯情事，且槍手「顯然是要傷害人群，不是建築或物品」。

這份報告考量隨機和針對特定潛在受害者犯案的事件，執法部門分析發現隨機犯罪的槍手事件增加的趨勢，且在2017年到2021年飆升96.8%；報告指出，2017年有31起隨機犯罪的槍手事件，2018年到2019年30宗，2020年40件。

24日德州羅布小學槍擊案傳出後，執法人員在現場維持秩序。(路透)
24日德州羅布小學槍擊案傳出後，執法人員在現場維持秩序。(路透)

FBI觀察到，流動型隨機犯罪的槍手(roving active shooter)去年有增加趨勢，此指槍手在多處地點犯案，可能在同一天或不同天的不同地點。

FBI深入分析發現，去年事件分布在30個州，共造成103死亡、140人受傷，執法員警二死三傷。

去年發生61宗隨機犯罪的槍手事件中，有12起符合「大規模殺戮」的定義，僅一起為女性犯案，另有兩起事件的嫌犯穿著防彈背心；11名槍手逞兇後自殺，14人遭執法人員擊斃，四人遭義勇市民奪命，30起事件的槍手落網，但仍有一起事件的兇嫌在逃。

FBI表示，逃逸的兇手可能不只一人，兇手去年6月8日持步槍攻擊休士頓Azuza Hookah酒吧，造成五人受傷。

雖然去年是過去五年來隨機犯罪的槍手事件最多的一年，受害人數只排第三。

去年的隨機犯罪的槍手事件共造成243人傷亡，2019年258人；2017年則有143人死亡、591人受傷，共734人受害，其中最慘的槍擊案發生在當年10月1日的拉斯維加斯鄉村音樂節，共計56人死亡、489人受傷。

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FBI 紐約州 休士頓

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