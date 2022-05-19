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反覆染疫成常態？紐時：恐1年3感染 演變「長新冠」

記者顏伶如／綜合報導
圖為紐約市民注射疫苗情況。(美聯社)
圖為紐約市民注射疫苗情況。(美聯社)

展望接下來的疫情發展，某些科學家預測，新冠病毒並無消失跡象，能夠穿透身體抵抗力的各種變種病毒將持續出現，導致有些人一波波遭到感染，一年當中恐怕染疫兩次，甚至三次。

紐約時報報導，新冠病毒目前帶來的最大隱憂在於，病毒傳染力越來越強，更容易讓人被感染。統計顯示，第一波Omicron變種病毒肆虐期間曾被感染的民眾，如今因為在美國流傳的Omicron亞型變異株BA.2或BA2.12.1，以及在南非流傳的Omicron變異株BA.4及BA.5，紛紛出現二度感染。

研究人員指出，二度感染的患者在今年當中，可能會有三度感染或四度感染，少數染疫患者症狀恐將持續數月甚至數年，也就是變成「新冠長期症狀」（Long COVID，也被稱為長新冠）。

南非史德蘭波希大學(Stellenbosch University)流行病學家任浦廉(Juliet Pulliam)說，病毒將持續演進，許多人可能在一生當中會感染好幾次。

至於民眾重覆染疫的頻率如何，則難以透過量化計算，某些因素與如今染疫案例常被低報有關。任浦廉與研究團隊在南非搜集足夠數據，分析後發現Omicron的重覆感染率確實比先前幾種變種病毒來得高。

紐時報導，如此狀況並非科學家原先所預期。專家學者之前的看法是，民眾接種新冠疫苗或曾經染疫之後獲得的抵抗力，將足以避免遭到病毒再次感染。然而，Omicron的出現，讓專家原本對抵抗力抱持的希望因此破滅。

與之前幾種變種病毒不同的是，Omicron與後續衍生的下一代變種病毒，已經演進成能夠穿透人體抵抗力。就算已經打了好幾劑新冠疫苗的民眾，同樣都可以多次遭到病毒感染。

聖地牙哥斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)病毒學家安德森(Kristian Andersen)說：「倘若我們用現在的防疫措施去管理，絕大多數人將會在一年當中至少染疫兩次。」

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