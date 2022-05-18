南加教會槍擊案 周文偉涉謀殺罪起訴 不准交保

南加橘郡爾灣基督長老教會槍擊命案被告周文偉，面臨多項控罪。(橘郡警局提供)

洛杉磯 橘郡地區檢察長史匹澤(Todd Spitzer)5月17日在台灣教會槍殺血案的記者會指出，68歲的周文偉 (David Wenwei Chou)面臨七項重罪指控，包括一項謀殺，五項試圖謀殺，一項非法攜帶炸藥有目的對別人和建築物造成更大傷害，另加潛伏攻擊，檢方要求死刑；若罪名全部成立，他將面臨最高的死刑判決。

手寫日記寄本報 交警方處理

南加台灣教會槍擊案嫌犯周文偉犯案前書寫七冊以「滅獨」為名的日記及隨身碟，本報洛杉磯社收到後，決定交由警方處理。(洛杉磯記者／攝影)

嫌犯周文偉在作案前，曾書寫並寄出以「滅獨天使日記」為名的七冊影印文件及隨身碟，本報洛杉磯社16日收到這套文件後，決定委由律師林英郎，交給警方處理，不報導其中內容。

該案17日下午過堂，前後八分鐘左右。法官通過中文翻譯問周文偉，「你通過我們法庭設置的電子傳送設備，我們所講的話，你能不能聽得到」時，他用洪亮的聲音回答：「可以」，遠遠高於法官、檢察官和代理律師的音量，令全場嚇了一跳。

被告周文偉被裁定不准交保候傳，全案延後至6月10日繼續庭訊。他原來被裁定保釋金100萬元。

史匹澤說，檢方目前尋求對周文偉增加在現場守候以及開槍致死的加重處罰(enhancement)控罪，這項罪名若成立，將使被告面臨死刑或是終身監禁不得假釋的最高刑度。

檢警蒐證 朝仇恨犯罪 偵辦

橙郡地區檢察長史匹澤分析案情。(記者張庭瑜／攝影)

「結合所有證據之後，所有資料顯示，這是一起仇恨犯罪。」史匹澤說，雖然有非常有力的證據表明，這起罪行是出於仇恨，但檢方與聯邦調查局(FBI)將繼續合作，蒐集更多證據，「以更有力的證據，提出仇恨犯罪指控。」

史匹澤表示，這起犯案與 2020年三名白人男子在慢跑時，追捕並謀殺年輕黑人艾伯里(Ahmaud Arbery)相似，三名罪犯同樣被指控仇恨犯罪，「周文偉將有很大機率，被控同樣罪行。」

據悉，若仇恨犯罪控罪成立，最高可被判處終身監禁。

史匹澤又透露，周文偉被偵訊至今，絲毫不在乎自己所犯下的罪行，也不在乎將會面臨的刑期。

台灣基督長老教會向拉古納伍茲日內瓦長老會教堂(Geneva Presbyterian Church)租借的一處聚會所，15日發生槍擊血案，52歲醫生鄭達志(John Cheng)肉身擋下嫌犯周文偉三槍後身亡，四人重傷和一人輕傷；傷者送醫急救後，傷勢目前都已穩定。

據悉，周文偉約於上午10時10分穿著有「Security」字眼的黑色衣服進教堂，接待員當時要求他填寫個人資訊表格，他以曾來過教會二次，已填過表拒絕；主日堂開始後，周文偉沒有參加，坐在後方閱讀教會提供給他的中文報紙。

他在主日堂11時20分結束時離開，有人看見他東張西望，並走進後面一個小房間。

鐵鎚釘死出口 開槍射擊

12時半時，周文偉又走進會友聚餐的辛普森廳(Simpson Hall)，並將該廳進出的三個門試圖用鐵錬綁上，有人要離開，他並未阻擋，但在被問幹什麼時，卻拒絕回答。

後來有信徒因為忘了拿走隨身物，打算再進去就遭他拒絕；這時有人看到他持鐵鎚將兩個出口釘上，隨後拿出手槍射擊。

周嫌帶2把槍、4枚燃燒彈

根據指控，周文偉犯案當天攜帶兩把口徑9毫米手槍、幾個背包，四枚燃燒彈，並將背包藏於日內瓦長老會教堂的辛普森廳，而後封鎖宴會廳並開槍射擊；直至教會前牧師用椅子擊倒周文偉，教友衝上後才制伏。