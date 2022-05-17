紐約水牛城槍手 曾到超市探查 檢考慮以恐怖主義罪名起訴

聯邦及紐約州探員到水牛城超市蒐集槍擊案證據。(美聯社)

紐約州水牛城超市槍擊 案兇手甘德倫(Payton Gendron)兩個月前就曾到該超市探查，穿迷彩服坐在店外觀察，遭警衛上前質疑；案發前一天他故伎重施，喬裝無家可歸者在店外偵查情況，被超市經理要求離開。警方表示，甘德倫原本要到另一間店行凶，犯案宣言稱要恐嚇所有非白人、非基督徒離開美國。

甘德倫4月29日上傳網路的589頁文件顯示，他3月8日到「塔普斯」(Tops)超市勘查地形被警衛發現，警衛上前問他：「我看你進進出出，在幹嘛？」

甘德倫當時說他在「收集輿論數據」，隨後便找藉口離開並回到車裡；他寫道，「事後想想，真是驚險」。

聯邦探員到水牛城超市蒐集槍擊案證據，圖中可見玻璃窗彈孔累累。(路透)

甘德倫在文件中將塔普斯超市稱作「攻擊地點一」，另外描述兩處水牛城的地點「以槍擊所有非裔 」；他寫下轉換地點所需的行駛時間，以及每次濫射需要花費多久，估計總共可以殺害超過數十人。

除了詳盡的做案手法和超市平面圖外，甘德倫還在文件中圖文並茂的說明他這一生參與的活動和做過的事，包括3月8日從家裡驅車赴水牛城勘查作案地點的超速罰單。

甘德倫表示，3月那場勘查行動共觀察到53名非裔和六名白人進入超市，警方據此將此案視為種族仇恨犯罪 調查。

塔普斯超市有兩名非裔保全，其中一人在甘德倫14日犯案時拔槍與兇嫌駁火，但因為甘德倫穿著防彈背心，這名保全後來被甘德倫擊斃。

超市營運經理肖內爾·提格(Shonnell Teague)16日表示，槍擊案前一日，甘德倫13日穿著與犯案時同樣的衣著，扮成無家可歸者坐在店外一個多小時；提格接獲顧客抱怨後，出來請甘德倫離開，甘德倫安靜離去。

紐約州伊利郡地區檢官佛林說明水牛城超市槍擊案的調查進展。(路透)

水牛城警察局長格拉瑪葛利亞(Joseph Gramaglia)表示，甘德倫長途跋踄到水牛城行兇，且曾論及若能在塔普斯超市大開殺戒後逃逸，可能前往下一間商店繼續殺人。

格拉瑪葛利亞說：「警方到場時，他準備進入車裡，打算沿傑佛遜大道(Jefferson Avenue)行駛，再做一樣的事。」

格拉瑪葛利亞表示，這與甘德倫在充斥種族歧視內容的180頁宣言的內容一致，他自述這些駭人行動是要恐嚇所有非白人、非基督徒離境。

聯邦當局已證實該宣言的真實性，執法人員正討論以聯邦仇恨犯罪或國內恐怖主義罪名起訴他的可能性。