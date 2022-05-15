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警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

水牛城超市濫射案 10死3重傷 18歲白人槍手挑非裔下手

編譯潘勛／綜合14日電
紐約州水牛城「塔普斯」(Tops)超市14日下午發生濫射案，18歲白人槍手甘德倫手持大火力步槍，自店外走到店內，專挑非洲裔開槍行凶，造成十人死亡、三人重傷。圖為三具屍體被白布覆蓋。(路透)
紐約州水牛城「塔普斯」(Tops)超市14日下午發生濫射案，18歲白人槍手甘德倫手持大火力步槍，自店外走到店內，專挑非洲裔開槍行凶，造成十人死亡、三人重傷。圖為三具屍體被白布覆蓋。(路透)

紐約州水牛城 (Buffalo)14日下午發生濫射案，一名槍手身著護甲持大火力步槍來到傑佛遜大道(Jefferson Avenue)的「塔普斯」(Tops)超市，從店外開槍，一路行凶到店內，共造成十人死亡、三人重傷；檢、警表示，死傷者中11人為非裔，全案直言不諱就是種族仇恨犯罪；槍手年僅18歲，已當場被捕，在傍晚以一級謀殺罪提訊過堂。

紐約州水牛城「塔普斯」(Tops)超市14日下午發生濫射案，18歲白人槍手甘德倫...
紐約州水牛城「塔普斯」(Tops)超市14日下午發生濫射案，18歲白人槍手甘德倫手持大火力步槍，自店外走到店內，專挑非洲裔開槍行凶，造成十人死亡、三人重傷。圖為地上被白布覆蓋的屍體。(美聯社)

種族仇恨犯罪 彈殼鮮血噴灑四處

「水牛城新聞」(Buffalo News)報導，一名在案發現場的員警及鄰近目擊者指出，全案彷彿一幕驚悚電影，但一切發生在真實世界，場面叫人喘不過氣。

現場員警指出，停車區找到五名被害人遺體，一名死者是水牛城最近才退休的警員，在該超市擔任保安人員，警方未透露他的身分；目擊者表示，彈殼及鮮血噴灑得四周都是。

水牛城市長布朗(Byron Brown)在14日晚間的記者會上說，槍手花了幾個小時到水牛城犯下這個罪行；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)則說，這根本就是對購買雜貨民眾的軍事處決行為。 

濫殺案嫌犯甘德倫(前右)14日當場被捕，但過堂時不認罪。(路透)
濫殺案嫌犯甘德倫(前右)14日當場被捕，但過堂時不認罪。(路透)

頭盔裝攝像機 兇嫌直播槍殺過程

美聯社引用警方消息人士的說法報導，槍手的頭盔上裝有攝像機，把犯案經過上網直播，目前警方正在深入調查；貼上推特的視頻內容顯示，兇嫌業已成擒，被關押在現場的警車，他身著防彈背心、迷彩服，還戴著軍用級頭盔及口罩。

伊利郡(Erie County)警長賈西亞(John Garcia)在傍晚記者會上表示，全案直言不諱，就是種族仇恨激發的凶殺案。

紐約州水牛城「塔普斯」(Tops)超市外，民眾焦急等待親人消息。(美聯社)
紐約州水牛城「塔普斯」(Tops)超市外，民眾焦急等待親人消息。(美聯社)

兇嫌被控一級謀殺 警方朝仇恨罪偵辦

槍手經查名叫甘德倫(Payton Gendron)，現年18歲，住在布魯姆郡(Broome County)，在傍晚已由水牛城法院法官哈納(Craig Hannah)以一級謀殺罪審理；兇嫌是否已供述行凶動機，目前無法得知。

超市經理尚奈兒‧哈里斯(Shonnell Harris)指出，自己聽到槍響，開始驚惶跑過全店，過程中跌倒數次，直到從店後出口離開；她瞧見槍手，是一名身著迷彩服的白人男子，「看來像是陸軍軍人」，她覺得自己聽到70記槍聲。

水牛城市警局長葛拉馬格利亞(Joseph Gramaglia)指出，全案被害人共13名，十人喪生，四名塔普斯超市的員工不幸名列死者，另三人重傷；其中11人為非裔，兩名白人。

聯邦調查局駐地分局長貝隆尼亞(Stephen Belongia)表示，全案正朝「仇恨罪及種族歧視極端暴力案」方向偵辦；賈西亞警長指出，本案純然是邪惡的種族仇恨罪行。

水牛城市長布朗(Byron Brown)表示，全市都感覺受到傷害，目前整個社區陷入有氣難以宣洩的氛圍。

另據紐約時報引述執法官員說，調查人員正在審查一份據信是由槍手Gendron在網上發布的宣言，內容充斥種族主義、反移民的觀點，聲稱美國白人有被有色人種取代的風險，這種陰謀論的意識形態被稱為「大排擠」(great replacement)理論。 在他頭盔上的攝像頭似乎捕捉到了大屠殺的視頻和圖像中，可以在他的武器槍管上看到一個反非洲裔的種族誹謗。

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