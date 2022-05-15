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警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

編譯潘勛╱綜合14日電
在水牛城「塔普斯」超市槍殺十人、重傷三人的嫌犯甘德倫。(美聯社)
在水牛城「塔普斯」超市槍殺十人、重傷三人的嫌犯甘德倫。(美聯社)

紐約州檢、警14日表示，在水牛城「塔普斯」(Tops)超市槍殺十人、重傷三人的嫌犯甘德倫(Payton Gendron)在過堂審訊時表示知道自己遭訴的罪名，但自認無罪；警方表示，甘德倫由超市的停車場殺起，專挑非裔下手，作案的槍枝槍管上潦草寫有「黑X」，還直播犯案過程，經歷現場民眾表示，彷彿到鬼門關前走了一趟。

14日水牛城「塔普斯」(Tops)超市濫射案發生後，民眾焦急打探親友的消息。(美...
14日水牛城「塔普斯」(Tops)超市濫射案發生後，民眾焦急打探親友的消息。(美聯社)

檢方表示，甘德倫向法官表示自己沒罪之後便不發一詞，辯護律師表示，委託人打算朝不認罪發展。

警方表示，13名中槍者有11名非裔、兩名白人；甘德倫選定犯案現場，顯然有挑定下手目標。

水牛城市警局長葛拉馬格利亞(Joseph Gramaglia)指出，凶嫌直播犯案過程，由座車走下來，顯然全副武裝，穿戰術護甲、戴軍用頭盔；先在超市外擊中四人，致三人喪生；然後走進店內，與保安人員、前水牛城警員駁火；前警員擊中他數槍，但被防彈護甲擋住；甘德倫隨後槍殺保安員。

接下來店內六人不幸命喪甘德倫槍下。

整場殺戮過程透過串流媒體Twitch直播，但貼上兩分鐘內短片就被移除。

14日水牛城「塔普斯」(Tops)超市濫射案嫌犯甘德倫從超市的停車場殺起，專挑非...
14日水牛城「塔普斯」(Tops)超市濫射案嫌犯甘德倫從超市的停車場殺起，專挑非裔下手，他放在乘客座上槍械上潦草寫有「黑Ｘ」，還直播犯案過程。(路透)

生還者驚魂：與槍手面對面 若早點來就遇上

葛拉馬格利亞表示，槍擊案發生後，水牛城警方衝進店內，在門廳與槍手對峙，一度嫌犯把槍口指向自己脖子，但兩名巡警勸他棄械投降，槍手最後拋下槍枝，摘下護甲投降，隨後被帶到店外押入警車。

每日郵報表示瞧過警方銬上嫌犯的影片，幾名被害人動也不動躺在地上，警方勸其他人離開現場；一名旁觀者罵道，「該死，你瞧，槍手那麼年輕」。

14日水牛城「塔普斯」(Tops)超市濫射案發生後，經歷現場的民眾相擁表示，彷彿...
14日水牛城「塔普斯」(Tops)超市濫射案發生後，經歷現場的民眾相擁表示，彷彿到鬼門關前走了一趟。(美聯社)

兩名前往超市的民眾卡普哈特(Braedyn Kaphart)及希爾(Shayne Hill)表示，把汽車停到超市停車場時，幾乎與槍手面對面碰著；卡普哈特描述嫌犯為白人男子，年紀約在20歲，一頭髒髒的金髮，穿戴軍用護具，舉槍貼近臉頰，看來準備轟掉自己腦袋，但接下來跪下，自己轉過頭，聽到警方叫她倆回自己車去。

卡普哈特表示，自己再回頭時，警方顯然已制服槍手，押上警車離去，想到自己如果早一點到該超市，會落到什麼下場，不禁直打哆嗦。

兩名消息人士指出，警方在超市內找到幾名被害人，有幾人就死在結帳櫃台線附近，生前本想躲起來。

14日水牛城「塔普斯」(Tops)超市濫射案發生後，經歷現場民眾相擁表示，彷彿到...
14日水牛城「塔普斯」(Tops)超市濫射案發生後，經歷現場民眾相擁表示，彷彿到鬼門關前走了一趟。(美聯社)

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